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Dünya

AİHM'deki Türkiye davaları STRASBOURG (A.A)

13 Eylül 2011 23:46

-AİHM'deki Türkiye davaları STRASBOURG (A.A) - 13.09.2011 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kamulaştırma davalarıyla ilgili açılan altı ayrı davada Türkiye aleyhine karar verdi.  Türkiye, üç davada karar gereği, 830 bin avro maddi tazminat ödeyecek, üç davayla ilgili tazminat kararı ileride verilecek.   AİHM, söz konusu davalarla ilgili olarak, ''Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin mal ve mülkiyetin korunmasıyla ilgili 1. protokolün 1. maddesini ihlal ettiğine'' hükmetti. AİHM, Ali Kılıç ve arkadaşlarının açtığı davada, 450 bin avro, soyadı ''Erkmen'' olarak verilen şahsın arkadaşlarıyla ilgili açtığı davada 150 bin avro, soyadı ''Sarısoy'' olarak verilen şahsın açtığı davada 230 bin avro maddi tazminat ödenmesini kararlaştırdı. 

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