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Dünya

AİHM, Yunanistan'ı işkenceden mahkum etti ATİNA (A.A)

22 Ocak 2012 18:27

-AİHM, Yunanistan'ı işkenceden mahkum etti ATİNA (A.A) - 22.01.2012 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yunanistan'da, 2001 yılında ülkeye yasadışı yollardan girme suçundan Girit Adası'nda gözaltına alınan Necati Zontul davasında Yunanistan'ı mahkum etti. Yunan medyası, AİHM'nin, Girit Adası'nda gözaltında bulunduğu sırada Yunan sahil güvenlik birimlerinde görevli polisler tarafından cop kullanılarak cinsel tecavüze uğradığını iddia eden Zontul'un Yunanistan aleyhinde açtığı davayı karar bağladığını duyurdu. Haberlerde, AİHM'nin, Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)'nin işkence ve kötü muameleyi yasaklayan maddelerini ihlal ettiğine dikkat çekerek, Yunanistan'ın 50 bin Avro tazminat ödemesine karar verdiği bildirildi. Girit Adası'nda 164 kaçak göçmen ile birlikte gözaltına alınan Zontul'un, 2003 yılında Ombudsman aracılığıyla AİHM'ye başvurduğu belirtilen haberlerde, Zontul'a tecavüz ettiği iddia edilen polisin ise, "cinsel haysiyeti ihlal" suçlamasıyla yargılandığı Yunan mahkemelerinde 792 Avro para cezasına mahkum edildiği kaydedildi.

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