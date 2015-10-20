AİHM Türkiye'yi mahkum etti



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) salı günü, Türk polisi tarafından "işkence ve taciz"e maruz kaldığı iddiası ile davayı AİHM’e taşıyan iki kadını haklı buldu. Söz konusu iki kadın A.S.E. ve D.A. farklı zamanlarda "yasadışı örgüt üyesi" suçlaması ile gözaltına alınmıştı. Gözaltı süresince polisin işkence ve tacizine maruz kaldığı iddiası ile daha sonra polislerden şikayetçi olan iki kadının itirazı ise Türkiye’deki mahkemelerce reddedilmişti.

Strasbourg‘daki mahkeme ise her iki kadının kötü ve onur kırıcı muameleye maruz kaldığına hükmetti ve Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin işkence yasağını düzenleyen 3. maddesini ihlal ettiğine karar verdi. İki kadından birinin çırılçıplak soyunmak zorunda kaldığı, kafasının duvara vurulduğu ve kollarından asıldığı kaydedildi. Her iki kadın da ifadesinde polislerin onları tecavüz ile tehdit ettiğini belirtmişti.

Halil Söğüt'ün ölümü

AİHM, Diyarbakır’da 2006 yılında çıkan olaylarda hayatını kaybeden Halil Söğüt için de kararını verdi. Strasbourg merkezli mahkeme, yaşam hakkının ihlal edildiği ve soruşturmanın etkin yapılmadığı gerekçesi ile Söğüt'ün ailesine tazminat ödenmesine hükmetti.

2006 yılının mart ayında PKK üyelerinin cenaze töreni esnasında göstericiler ile polis arasında çıkan olaylarda 78 yaşındaki Halil Söğüt de yaşamını yitirmişti. Yakınları, Halil Söğüt'ün ölümüne polis şiddetinin sebep olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, Türkiye'deki iç hukuk yolları tükenince davayı AİHM’ye taşımıştı.

Strasbourg’daki AİHM, tutuklu makumlara insanlık dışı muamele yapıldığı gerekçesi ile toplamda 8 davada Türkiye’yi mahkum etti.