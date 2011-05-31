-AİHM TÜRKİYE'Yİ HAKSIZ BULDU STRASBOURG (A.A) - 31.05.2011 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), askeri mahkemede yargılanarak mahkum olan bir sivil vatandaşın yaptığı başvuruda Türkiye'yi haksız buldu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından memur statüsüyle tercüman olarak Ankara'da işe alınan 1970 doğumlu Mualla Gökçe İçen, 2004 yılında üstleriyle yaptığı tartışma sonucunda, ''amirlerine hakaret ve emirlere uymamak suçundan'' askeri mahkemede 7 ay hapis cezasına çarptırılmış ve cezasının yarısını askeri bir hapishanede geçirmişti. İçen, 2006 yılında AİHM'e yaptığı başvuruda, sivil bir vatandaş olmasına rağmen askeri mahkemede yargılanmasını gerekçe göstererek, ''Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddesinin 1. fıkrasını ihlal ettiğini'' ileri sürmüştü. Şikayet başvurusunu haklı bulan AİHM, İçen'e, 15 bin avro maddi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.