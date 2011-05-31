-AİHM TÜRK VATANDAŞI HAKLI BULDU STRASBOURG (A.A) - 31.05.2011 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), gözaltında falakaya yatırılan, üzeri soyulduktan sonra, gözleri bağlanarak, hortumla üzerine tazyikli su sıkılan bir vatandaşın yaptığı şikayet başvurusunda Türkiye'yi haksız buldu. Emrullah Derman isimli vatandaşın 2002 yılında yaptığı şikayeti değerlendiren AİHM, ''Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kötü muamele ve işkencenin yasaklanmasıyla ilgili 3. maddesini ihlal ettiğine'' hükmetti. AİHM kararı gereği Türkiye, 1963 doğumlu Derman'a mahkeme masrafları dahil 43 bin avro ödeyecek. İstanbul'da yaşayan ve mağaza sahibi olduğu belirtilen Derman, 1999 yılında soygun suçlamasıyla gözaltına alındığında kötü muamele ve işkence gördüğü gerekçesiyle AİHM'ye başvurmuştu. Yapılan başvuruda, gözaltındaki kötü muamelenin doktor raporlarında tespit edildiği belirtilirken, Derman'ın yaşadığı şok yüzünden hala psikolojik tedavi gördüğü bildirilmişti. Derman'a kötü muamele yapan kamu görevlilerinin daha sonra çıkartıldıkları mahkemede suçlu bulundukları ifade edilen başvuruda, mahkemenin bu görevlilere verdiği 10 aylık cezanın tecil edildiği kaydedilerek, suçluların gerekli şekilde cezalandırılmadıkları görüşü savunulmuştu. Şikayet başvurusunda, Derman'ın, Türkiye'deki duruşmalarda tazminat talebinin reddedildiği bildirilmişti.