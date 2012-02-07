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Dünya

AİHM Prenses Caroline'nin başvurusunu reddetti STRASBOURG (A.A)

07 Şubat 2012 16:29

-AİHM Prenses Caroline'nin başvurusunu reddetti STRASBOURG (A.A) - 07.02.2012 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) büyük dairesi, Monaco Prensesi Caroline'i Alman Anayasa Mahkemesi'ne karşı 2008 yılında açtığı mahremiyet davasında haksız buldu. AİHM'in büyük dairesi verdiği gerekçeli kararda, Caroline ve eşi Prens Ernst August de Hanovre'in, 2002 yılında İsviçre'nin Saint -Moritz kayak merkezinde çekilen fotoğraflarının, Alman basınında yayınlanması nedeniyle, ''aile ve özel yaşamını ihlal edildiği'' gerekçesiyle Alman yargısına yaptığı suçlamayı reddetti. Mahkeme, söz konusu fotoğrafların, başvuru yapanları yaralayıcı ve incitici bir karakterde olmadığı ve bu yüzden yayın yasağı getirilmemesi yolunda Alman yargısının verdiği kararın doğru olduğuna hükmetti. AİHM, 2004 yılında Caroline'in yine basında çıkan fotoğraflarıyla ilgili yaptığı başka bir başvuruda Monako prensesini haklı bulmuştu.

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