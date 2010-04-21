AİHM, 'ölümlü operasyon'da Türkiye'yi mahkûm etti

T24 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Adana'da polisin düzenlediği iki kişinin ölü ele geçirildiği operasyonla ilgili açılan davada, Türkiyenin yaklaşık 100 bin euro tazminat ödemesine karar verdi.





5 Ekim 1999'da yasa dışı örgüt üyelerinin kaldığı Akıncılar Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda, Erdinç Aslan'ın ve bitişikteki dairede terörle ilgisi bulunmadığı öne sürülen Murat Bektaş'ın kasten öldürüldüğü iddiasıyla haklarında dava açılan 6 polis memurundan 2'sinin beraat etmesi, 4'üne verilen 6 ay 20'şer gün hapis ve 3'er ay memuriyetten men cezasının ertelenmesinin Yargıtayca onanması üzerine, ailelerin 8 yıl önce AİHM'e yaptığı başvuru sonuçlandı.





Avukat Mengücek Gazi Çıtırık'ın başvurusu üzerine açılan davanın sonucunda AİHM, Murat Bektaş (32) ve Erdinç Aslan'ın (22) ailelerine, Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından yaklaşık 100 bin euro tazminat ve aynı zamanda bin 500 euro da mahkeme masrafı ödenmesi gerektiğine karar verdi.

AİHM'nin kararında, ''Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkıyla ilgili ikinci, kötü muamelenin yasaklanmasıyla ilgili üçüncü maddelerini ihlâl ettiği'' görüşü belirtildi.