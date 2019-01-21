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AİHM, mahkûm etti: Türkiye, Mahmut Alınak'a tazminat ödeyecek

"Parayı, köyüme kütüphane yapmak için harcayacağım"

21 Ocak 2019 18:33

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) siyasetçi Mahmut Alınak davasında Türkiye'yi 3 bin 200 Euro tazminata mahkum etti.

Kars Belediyesi’ne başvurarak Musa Anter, Deniz Gezmiş, Vedat Aydın, Kemal Akbulut ve Oruç Korkmaz’ın adlarının caddelere verilmesini talep ettiği için Kars Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 50 gün hapis cezası verilen Siyasetçi Mahmut Alınak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yaptığı başvuruda Türkiye’yi tazminata mahkum ettirdi. 

Mezapotamya Ajansı'nın (MA) haberine göre AİHM, Alınak’ın ifadelerini “Düşünce ve ifade hürriyeti” kapsamında olduğuna karar vererek Türkiye’yi 3 bin 200 Euro tazminatta mahkum etti.

AİHM’in kısa süre önce Türkiye’yi 3 bin 200 Euro tazminatla mahkum ettiğini hatırlatan Alınak, “Üzüntüm şudur ki, bu para devleti yöneten kalantorların cebinden çıkmayacak, emekçi halkın ekmeğinden kesilecek. Ben bu nedenle paranın tek kuruşuna dokunmadan köyümde uzun yıllardır hayalim olan bir kütüphane ve müzenin inşaatı için harcayacağım” dedi. 

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