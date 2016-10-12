AİHM, kışlada intihar için Türkiye’yi 20 bin Euro ödemeye mahkûm etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2003’te bölük komutanından gördüğü baskı nedeniyle intihar ettiği iddia edilen Astsubay Ahmet Doğan’ın ölümüne ilişkin ‘yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkı ihlali’ kararı vererek, Türkiye’yi 20 bin Euro ödemeye mahkûm etti.

Gazeteci İsmail Saymaz'dan: Esas Duruşta Cinayet

Hürriyet’ İsmail Saymaz’ın haberine göre, Astsubay Ahmet Doğan, Bilecik Gölpazarı’ndaki eğitim taburunda görev yapıyordu. Taburun bağlı olduğu 21. Bölük Komutanı Üsteğmen İ.A., iddiaya göre, izne giden erlerden kendisi ve eşi için butikten ücretsiz giysi alınmasını istemişti. Ayrıca özel aracı için çok sayıda askerden malzeme istemişti. İsteklerini yerine getirmeyen erleri izne çıkarmadı, fazla nöbet tutturdu ve şikayetlerin duyulmaması için tehdit etti. Erlere walkman sattığı iddia edildi. Erler bu şikayetleri bölük astsubayı olan Ahmet Doğan’a bildirdi. Doğan da İ.A.’ya iletti.

İddiaya göre Üsteğmen İ.A., olayın yayılmaması için Doğan’a baskı uyguladı. Doğan’a, ertesi sabah hazır olmasını istediği görevler verirken, bu görev için ihtiyaç duyulan erlere nöbetler yazdı. Ertesi güne yetişmeyen işlerden ötürü de Doğan’a herkesin önünde hakaret etti. Bir imzasız mektupla Üsteğmen İ.A.’ya soruşturma açıldı.

Soruşturma için gelen heyet, mektubun Doğan tarafından gönderildiği iddiasıyla, erlere ve astsubaya baskı yaptı. Doğan intihardan bir gün önce arkadaşlarına “Bölük komutanı beni tehdit ediyor” dedi. Baskı ve hakareti kaldıramayan Doğan, 12 Kasım 2003 günü yaptığı telefon konuşmasında, “Yeter artık üstüme gelmeyin” diye bağırdı. Ardından silahıyla intihar etti.

Tahkikat Heyeti tarafından hazırlanan raporda “intihara sürükleyecek iş ortamı yaratıldığı” belirtildi. Doğan Ailesi’nin avukatı Altan Ulutaş, AİHM’e başvurarak, yaşam ve adil yargılanma hakkı ile işkence yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı. AİHM, davayı 6 Eylül’de karara bağladı; Türkiye’yi 20 bin Euro ödemeye mahkûm etti.