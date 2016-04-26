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AİHM karar verdi; Türkiye, mal varlıklarına el konan CHP'ye 1 milyon Euro ödeyecek

AYM, 2012'de CHP'nin 3 milyon Euro değerinde mal varlığına el konmasına karar vermişti

26 Nisan 2016 17:14

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) mal varlığına el koyma kararıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin açtığı davada kararını açıkladı. Karara göre Türkiye, CHP'ye 1 milyon Euro'dan fazla tazminat ödeyecek.

AİHM, CHP’nin Türkiye aleyhine açtığı davada Ankara’nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) toplantı ve dernek kurma özgürlüğünü düzenleyen 11'inci maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

Hürriyet'ten Güven Özalp'ın haberine göre, iç hukuk yolları tüketildikten sonra CHP tarafından 2013’te AİHM önüne taşınan dava, partinin 2007-2009 dönemine ait hesaplarının incelenmesi sonucunda Anayasa Mahkemesi’nin verdiği “mal varlıklarının önemli bir bölümüne el koyma” kararına dayanıyor.

Anayasa Mahkemesi, 2012’de aldığı kararda ilgili dönemde CHP’nin yaptığı bazı harcamaları kurallara aykırı bulmuştu. Bu tespit bağlamında da CHP’nin o dönemin değerleriyle 3 milyon euro’ya denk düşen mal varlığına el konulması kararlaştırılmıştı.

AİHM yaptığı inceleme sonucunda el koyma kararını AİHS’ye aykırı buldu. Türkiye, AİHM kararı gereği CHP’ye mahkeme masrafları da dahil olmak üzere 1 milyon 90 bin 800 euro tazminat ödeyecek.

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