AİHM HADEP kapatmasında Türkiye'yi haksız buldu!

T24- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Halkın Demokrasi Partisi'nin (HADEP) kapatılmasında Türkiye'yi haksız bularak 24 bin Euro tazminata hükmetti. Karar uyarınca Türkiye 2 bin Euro da mahkeme masrafı ödeyecek.

AİHM, İspanya'da Harry Batasuna partisinin kapatılması kararına atıf yaepan AİHM, terörörgütleriyle bağlantısı olan partilerin kapatılabileceğini, ancak HADEP ile PKK arasındaki bağlantının yeterince kanıtlanamadığını vurguladı.

Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin örgütlenme özgürlüğünü düzenleyen 11. maddesini ihlal ettiğine karar veren mahkeme, HADEP yöneticilerinin “partinin Kürt partisi olduğu için kapatıldığı, kendilerine ayrımcılık yapıldığı” iddialarını ise yerinde görmedi.