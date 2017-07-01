T24 LogoT24 Logo
Gündem

AİHM, Demirtaş ve tutuklu vekiller için Türkiye'den savunma istedi

AİHM, tutuklu milletvekilleri için Türkiye'den savunma istedi

01 Temmuz 2017 00:58

Tutuklu bulunan HDP Eş Genel BaşkanıSelahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer HDP’li milletvekillerinin başvurusunu değerlendiren Avrupa İnsan Hakları mahkemesi (AİHM) Türkiye’den savunma istedi.

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin'in haberine göre, kararı duyuran avukat Ramazan Demir, şu açıklamayı yaptı:

“AİHM’nin verdiği bu karar önemli çünkü hem Türkiye’den AYM’nin (Anayasa Mahkemesi) etkiliğine ilişkin savunma istendi hem de vekillerin tutuklanmasının siyasi bir amaçla yapılıp yapılmadığını sordu. Mahkemenin verdiği bu kararın bir başka önemi ise Türkiye’de daha önce tutuklu gazeteciler için başvurduğumuzda AİHM bu karara göre daha geç savunma istedi. Bu başvurular politik tutuklamanın bir baskı aracı haline geldiği meselesini tartıştığı ilk başvurulardır. Dolayısıyla AİHM’in bu kararı çok önemli seçme ve seçilme hakkının ihlal edilip edilmediği ve AYM’in etkisizliğine ilişkin sorular da soruldu. ”

Demir, AiHM’in savunma için Türkiye’ye 20 Ekim 2017 tarihine kadar süre verdiğini belirtti.

 

ETİKETLER

hdptutuklu milletvekilleriselahattin demirtaşfigen yüksekdağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24