AİHM, Demirtaş ve tutuklu vekiller için Türkiye'den savunma istedi

Tutuklu bulunan HDP Eş Genel BaşkanıSelahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer HDP’li milletvekillerinin başvurusunu değerlendiren Avrupa İnsan Hakları mahkemesi (AİHM) Türkiye’den savunma istedi.

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin'in haberine göre, kararı duyuran avukat Ramazan Demir, şu açıklamayı yaptı:

“AİHM’nin verdiği bu karar önemli çünkü hem Türkiye’den AYM’nin (Anayasa Mahkemesi) etkiliğine ilişkin savunma istendi hem de vekillerin tutuklanmasının siyasi bir amaçla yapılıp yapılmadığını sordu. Mahkemenin verdiği bu kararın bir başka önemi ise Türkiye’de daha önce tutuklu gazeteciler için başvurduğumuzda AİHM bu karara göre daha geç savunma istedi. Bu başvurular politik tutuklamanın bir baskı aracı haline geldiği meselesini tartıştığı ilk başvurulardır. Dolayısıyla AİHM’in bu kararı çok önemli seçme ve seçilme hakkının ihlal edilip edilmediği ve AYM’in etkisizliğine ilişkin sorular da soruldu. ”

Demir, AiHM’in savunma için Türkiye’ye 20 Ekim 2017 tarihine kadar süre verdiğini belirtti.