AİHM, Cumhuriyet davasında 3. kez ek süre isteyen Türkiye'yi reddetti

Cumhuriyetçiler başta olmak üzere 10 gazetecinin başvurusuna AİHM’nin istediği savunmayı göndermeyen hükümet, süre istemeye devam ediyor. AİHM, Cumhuriyet davasında 3. kez ek süre isteyen Türkiye’yi bu kez reddetti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yaklaşık 170 gazetecinin tutuklu olduğu Türkiye’de hükümet, AİHM’ye yapılan başvurularda bu durumu savunamaz hale geldi. Başta Cumhuriyetçiler olmak üzere, 10 gazeteciyle ilgili AİHM’nin savunma isteğine karşılık Adalet Bakanlığı, “sürekli” süre uzatım talebinde bulundu. AİHM’nin verdiği savunma sürelerinin dolmasına karşın hükümet, dün itibarıyla AİHM’ye beklenen savunmaları göndermedi. Bazı ek savunma talepleri de AİHM tarafından reddedildi.

Türkiye’de tutuklu gazetecilerin yaptıkları başvuruları öncelikli görüşme kararı alan AİHM; Cumhuriyet Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanımız Akın Atalay, muhabir Ahmet Şık ile diğer tutuklu gazeteciler Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Ahmet Altan, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Deniz Yücel ve tutuksuz Murat Aksoy ile Atilla Taş’ın “hak ihlali” başvurularında hükümetten savunma istemişti. Bu süreçte Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri de AİHM’deki davalara müdahil olmuştu. Hükümet, gazetecilerin özgürlük ve güvenlik hakkı ile ifade özgürlüğü ihlali iddiasıyla ilgili davalarda savunma göndermek zorundaydı. Ancak AİHM’in verdiği her sürenin dolmasına karşın, hükümet ek süre isteme taktiğine gitti.

Cumhuriyet davasında ret

Cumhuriyet davası için AİHM’nin verdiği sürede savunma göndermeyen hükümete, 7 Kasım’a kadar ikinci süre verilmişti. Bu süre önceki gün doldu. Hükümet, AİHM’nin uyarısına rağmen 3. kez süre istedi. Ancak AİHM, hükümete olumsuz yanıt verdi. Dün akşam itibarıyla bakanlıktan AİHM’de savunma gönderilip gönderilmediği netleşmedi. AİHM, Ahmet Şık’ın başvurusuyla ilgili ise hükümete verdiği süreyi 15 Kasım’a kadar uzattı.

26 Ekim’de tahliye edilen gazeteci Murat Aksoy ve sanatçı Atilla Taş’ın dosyasına ilişkin ise hükümete ikinci kez süre verilmişti. 8 Kasım’da bu süre dolarken, bakanlığın 3. kez süre istediği öğrenildi. Ancak AİHM’nin bu süre talebini de reddettiği belirtildi. Şahin Alpay ve Ali Bulaç’ın başvurusunda hükümete 8 Kasım’a kadar tanınan süre doldu. AİHM, ek süre talebini reddetti.

Deniz Yücel’de ek süre

27 Şubat’tan beri tutuklu olan gazeteci Deniz Yücel’in davasında da benzer bir durum yaşandı. AİHM, Yücel’in durumuna ilişkin Türkiye’ye görüşünü sunması için verilen ek sürenin 28 Kasım tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.