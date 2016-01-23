AİHM, 'Alevilere ayrımcılıktan' ve 'eğitim hakkını ihlâlden' Türkiye'yi mâhkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplarında Alevi inancının gereği gibi yer almaması nedeniyle eğitim hakkı ihlalden ve cemevlerinin elektrik faturasının Diyanet tarafından ödenmemesi nedeniyle Türkiye’yi 'Alevi vatandaşlara ayrımcılık'tan mahkûm etti.

Agos'un haberine göre Cem Vakfı Genel Başkanı İzzettin Doğan, din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabında Alevi inancının gereği gibi yer almaması ve 'Bedelsiz girilen ve topluca ibadet edilen yerlerin elektrik paraları Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine konacak fondan ödenir' ibaresiyle ilgili AİHM'e başvurularının sonuçlandığını açıkladı.

"Öğrencinin derse girmeme hakkı var"

Doğan, AİHM, tarafından açıklanan kararla ilgili şunları aktardı: “AİHM, Türk eğitim sisteminin değişik din ve görüşleri, hâlâ eğitim sisteminde hayata geçirmediğini tespit ederek, Türkiye’nin, ‘eğitim hakkı’na dair Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerini ihlal ettiğine hükmetmiştir. Mahkeme, geçmişte Hasan ve Eylem Zengin’in açtığı davada da Türkiye’nin aynı konuda mahkum olduğunu belirterek, ‘Türkiye’nin geçen süre zarfında sorunu halletmediği, en kısa zamanda eğitim sisteminde gereken değişiklikleri yaparak istemeyen öğrencilerin bir gerekçe göstermeden din ve ahlak bilgisi derslerine girmeme haklarının verilmesi’ne karar verilmiştir.

Kararda ayrıca Türkiye’de din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplarının içeriğinde yapılan son değişikliklerin ‘yetersiz’ olduğu belirtilip devletin dini konularla ilgili düzenlemelerde ‘yansız ve tarafsız olma yükümlülüğü’ hatırlatılmıştır. Mahkeme, kararını oy birliği ile vermiştir. AİHM, hükümetin itirazını reddetmiş ve 16 Eylül 2014 tarihinde alınan karar kesinleşmiştir.”

İzzettin Doğan, 2008 yılında çıkan Enerji Piyasasını Düzenleme Yasası’nda ‘Bedelsiz girilen ve topluca ibadet edilen yerlerin elektrik paraları Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine konacak bir fondan ödenir‘ ibaresine rağmen cemevlerinin elektrik faturalarının ödenmemesi üzerine AİHM’e dava açtıklarını belirterek, “2010 yılında yaptığımız başvuru üzerine açılan davada AİHM Türkiye’de cemevlerinin statüsüyle ilgili ‘Alevilere ayrımcılık yapıldığı’na hükmetmiştir” dedi.