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Ekonomi

AIG Japonya’daki merkezini 1.2 milyar dolara satıyor

12 Mayıs 2009 00:11

ABD devleti tarafından kurtarılan sigorta şirketi American International Group (AIG), Japonya'daki merkezini nakit olarak 1,2 milyar dolara Nippon Life Insurance'a satacak.

Satış işleminin ikinci çeyrekte sonuçlanması bekleniyor.

Imperial Palace'ın karşısındaki 35 yıllık bina, Tokyo'nun merkezindeki en önemli gayrimenkuller arasında yer alıyor.

AIG'nin Japonya'daki kökleri 1946 yılına kadar uzanıyor ve şirket ülkedeki en büyük yabancı sigorta şirketi konumunda bulunuyor.

Lehman Brothers'ın iflas ettiği eylül ayında ABD hükümetince kurtarılan AIG, bundan sonra 4 kez hükümet yardımı alırken, aldığı yardımların toplamı 180 milyar doları buldu.

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