AIG 4 milyar dolarlık ödeme yapacak

T24- Global krizin sembollerinden biri olan AIG, 180 milyar dolarlık kurtarma desteği aldığı vergi mükelleflerinin parasından 4 milyar dolarını iade ediyor.





Lehman Brothers, Bear Sterns, Goldman Sachs'la birlikte şu sıralar Avrupa'yı tehdit eden küresel krizle adı özdeşleşmiş bir diğer şirket olan American International Group

(AIG) aldığı kurtarma yardımının yaklaşık 4 milyar dolarlık bölümünü geri ödeyeceğini açıkladı.





AIG'nin ödeyeceği paranın geçtiğimiz günlerde borçlarını sattığı uçak kiralama şirketinden gelecek paradan karşılayacağı belirtiliyor. AIG'nin uçak kiralama şirketi International Lease Finance Corp. (ILFC) Boeing, Airbus gibi şirketlerin üretimlerinin yüzde 80'ine yakınını satın alarak bunları finansal kiralama ile tüm dünyadaki havayolu şirketlerine kiralayan bir şirket.