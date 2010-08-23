T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

AIG 4 milyar dolarlık ödeme yapacak

Krizde 180 milyar dolarla kurtarılan AIG, 4 milyar dolarlık ödeme yapacak.

23 Ağustos 2010 03:00

T24- Global krizin sembollerinden biri olan AIG, 180 milyar dolarlık kurtarma desteği aldığı vergi mükelleflerinin parasından 4 milyar dolarını iade ediyor.


Lehman Brothers, Bear Sterns, Goldman Sachs'la birlikte şu sıralar Avrupa'yı tehdit eden küresel krizle adı özdeşleşmiş bir diğer şirket olan American International Group
(AIG) aldığı kurtarma yardımının yaklaşık 4 milyar dolarlık bölümünü geri ödeyeceğini açıkladı.


AIG'nin ödeyeceği paranın geçtiğimiz günlerde borçlarını sattığı uçak kiralama şirketinden gelecek paradan karşılayacağı belirtiliyor. AIG'nin uçak kiralama şirketi International Lease Finance Corp. (ILFC) Boeing, Airbus gibi şirketlerin üretimlerinin yüzde 80'ine yakınını satın alarak bunları finansal kiralama ile tüm dünyadaki havayolu şirketlerine kiralayan bir şirket.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24