AIDS'le mücadelede yeni umut ışığı

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Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, maymunlar üzerinde denenen yeni AIDS aşısı, HIV'in (İnsan Bağışıklık Yetersizliği Virüsü) maymunlarda görülen formu SIV'in (Maymun Bağışıklık Yetersizliği Virüsü), virüse maruz kalan deneklere bulaşmasını yaklaşık yüzde 80 oranında engelledi, enfekte olan deneklerde ise virüsü baskılamayı başardı.Harvard Üniversitesi, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve ABD Askeri HIV Araştırma Programı'ndan uzmanların yer aldığı araştırma ekibinden Dr. Anthony Fauci, son araştırmanın AIDS'e karşı geliştirilecek aşı için son derece önemli yeni veriler sağladığını kaydetti.Araştırma kapsamında deneklerin bağışıklık sistemlerini harekete geçirmek için vücutlarına HIV antijeni enjekte eden ve ardından aşılanan denekleri SIV'e maruz bırakan uzmanlar, aşının deneklerin büyük kısmını virüse karşı koruduğunu, virüsün bulaştığı deneklerde ise kanda ölçülen enfeksiyon miktarının son derece düşük olduğunu belirledi.Uzmanlar, aşı sayesinde bağışıklık sisteminin hangi bölümünün harekete geçerek virüsün hücrelere girmesini engellediğinin de saptanabildiğini, bu bilginin AIDS'le mücadelede önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.Maymunlar üzerinde başarılı sonuçlar veren aşının, gelecek yıl insanlar üzerinde de deneneceği ifade edildi.HIV nedeniyle bağışıklık sisteminin çökmesine yol açan bulaşıcı bir hastalık olan AIDS'i ortadan kaldıran bir tedavi şekli henüz bulunamamış olsa da hastalığın uzun yıllar uykuda kalmasını sağlayan ilaç bileşimleri sıklıkla kullanılıyor ve virüsü alt edecek bir aşı geliştirilmesi için çalışmalar sürüyor.Birleşmiş Milletler AIDS'le Mücadele Programı'na (UNAIDS) göre, dünya çapında yaklaşık 34 milyon AIDS hastası bulunuyor.