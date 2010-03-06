AIDS'e karşı 2 dolar

T24 -Birleşmiş Milletler, gelişmekte olan ülkelerde AIDS, sıtma ve veremle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla ‘MASSIVEGOOD’ (Büyük Fayda) adlı bir kampanya başlattı.



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve BM’nin Haiti özel temsilcisi Bill Clinton tarafından başlatılan kampanyada, Amerikalılardan internetten uçak bileti alırken, 2 dolarlarını AIDS, sıtma ve veremle mücadeleye ayırmaları isteniyor. Ban, kampanyanın BM Binyıl Kalkınma Hedeflerine sağlık alanında katkı sunacağını söyledi. Bağışlar HIV/AIDS, verem, sıtmayla mücadelede ucuz ilaç temin edebilen UNITAID’a aktarılacak.