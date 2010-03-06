T24 LogoT24 Logo
Dünya

AIDS'e karşı 2 dolar

BM, gelişmekte olan ülkelerde AIDS, sıtma ve veremle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla ‘MASSIVEGOOD’ adlı bir kampanya başlattı.

06 Mart 2010 02:00

T24  -Birleşmiş Milletler, gelişmekte olan ülkelerde AIDS, sıtma ve veremle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla ‘MASSIVEGOOD’ (Büyük Fayda) adlı bir kampanya başlattı.
 
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve BM’nin Haiti özel temsilcisi Bill Clinton tarafından başlatılan kampanyada, Amerikalılardan internetten uçak bileti alırken, 2 dolarlarını AIDS, sıtma ve veremle mücadeleye ayırmaları isteniyor. Ban, kampanyanın BM Binyıl Kalkınma Hedeflerine sağlık alanında katkı sunacağını söyledi. Bağışlar HIV/AIDS, verem, sıtmayla mücadelede ucuz ilaç temin edebilen UNITAID’a aktarılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24