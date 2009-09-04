AIDS virüsüne 2 yeni antikor

Çalışmalarını yarın yayınlanacak American Science dergisinde sunan araştırmacılar, bir aşı üretebilme yolunda yeni yaklaşımlar geliştirebilmek için bu iki antikoru şimdi AIDS hastalığına yol açan HIV (virüs) üzerinde deneyecekler.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşinin kurduğu Melinda Gates Vakfı'nın başlıca maddi katkıyı yaptığı kar amacı gütmeyen ve 24 ülkede temsil edilen AIDS Aşısı için Dünya Girişimi (IAVI) adlı kuruluşun destekleriyle yapılan çalışmalarda bulunan bu iki süper antikora ''bNAbs'' adı verildi. Bu iki antikorun, çoklu ve hızlı mutasyonu dolayısıyla savaşması çok zor bir virüs olan HIV'i nötralize edebildiği bildirildi.