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Sağlık

AIDS virüsüne 2 yeni antikor

ABD'li bilim adamları, AIDS virüsüne karşı bir aşı geliştirmeye olanak sağlayabilecek 2 yeni güçlü antikor buldular.

04 Eylül 2009 03:00

Çalışmalarını yarın yayınlanacak American Science dergisinde sunan araştırmacılar, bir aşı üretebilme yolunda yeni yaklaşımlar geliştirebilmek için bu iki antikoru şimdi AIDS hastalığına yol açan HIV (virüs) üzerinde deneyecekler.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşinin kurduğu Melinda Gates Vakfı'nın başlıca maddi katkıyı yaptığı kar amacı gütmeyen ve 24 ülkede temsil edilen AIDS Aşısı için Dünya Girişimi (IAVI) adlı kuruluşun destekleriyle yapılan çalışmalarda bulunan bu iki süper antikora ''bNAbs'' adı verildi. Bu iki antikorun, çoklu ve hızlı mutasyonu dolayısıyla savaşması çok zor bir virüs olan HIV'i nötralize edebildiği bildirildi.

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