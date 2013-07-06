AIDS tedavisinde önemli gelişme

HIV taşıyıcısı iki hastaya yapılan ilik naklinin ardından hastaların hücrelerinde AIDS'e yol açan virüs HIV'e rastlanmadığı kaydedildi.



Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da yapılan Uluslararası AIDS Konferansı’nda (IAS 2013) ABD’li araştırmacılar virüsle mücadelede ilginç bir gelişmeyi aktardı. Bostonlu doktorlar, aylar önce HIV taşıyıcısı iki hastaya yapılan ilik naklinin ardından, hastaların kan hücrelerinde bu virüse rastlanmadığını kaydetti. Araştırmacılar, hastalardan birinin 7, diğerinin ise 15 hafta boyunca AIDS ilacı almadığını belirtti.

Ancak bilim insanları, bu sonuçların her iki erkek hastanın da iyileştiği anlamına gelmediği konusunda uyardı. ABD’li araştırmacı Timothy Henrich, tedavinin etkili olup olmadığını tespit etmek için en az bir yıl beklemek gerektiğine dikkat çekti. Henrich, virüslerin hâlâ beyinde ya da sindirim sisteminde uykuda olabileceğini ifade etti.

Bu tedavinin ilk işaretleri 2008 yılında Berlin’de tespit edilmiş ve tüm dünyada yankı bulmuştu. Kan kanseri tedavisi gören bir hastaya yapılan ilik nakli sonucu, hastanın kan hücrelerindeki AIDS virüsü sayısının ölçülebilir düzeyde azaldığı görülmüştü.

Ancak o dönem hastanın tedavisinden sorumlu Doktor Gero Hütter, ilik naklinin AIDS ile mücadelede genel bir tedavi yöntemi olarak görülemeyeceğini kaydetmişti.

Dünyada HIV taşıyıcılarının sayısı 34 milyonun üzerinde.

DW Türkçe