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Sağlık

AIDS tarihe karışabilir!

AIDS, grip ve Ebola gibi birçok virüse karşı etkili olabilen molekül bulundu.

08 Şubat 2010 02:00

T24 - AIDS, grip ve Ebola gibi birçok virüse karşı etkili olabilen molekül bulundu. Los Angeles Üniversitesinden Mike Wolf ve ekibinin, laboratuvarda ve fareler üzerinde yaptığı araştırma, LJ001 kod adı verilen molekülün birçok virüse karşı etkili olabileceğini gösterdi.




Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlanan araştırmada bilim adamları, LJ001'in Ebola, grip, AIDS, Hepatit C, Rift vadisi humması gibi zarflı tüm virüslere karşı etkili olabileceğini belirtti.

Fareler üzerinde yapılan araştırmada, LJ001 ile tedavi edilen, Rift vadisi hummasına yakalanan hayvanların tümü, Ebola'ya yakalananların ise yüzde 80'i hayatta kaldı. Araştırma, Fransız "Le Point" dergisinde de yer alıyor.

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