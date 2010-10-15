T24 LogoT24 Logo
Dünya

AIDS korkusu porno filmi sardı

ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde, adı açıklanmayan bir porno film oyuncusunun kanında HIV virüsüne rastlandı.

15 Ekim 2010 03:00

T24 - ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde, adı açıklanmayan bir porno film oyuncusunun kanında HIV virüsüne rastlandı.
 
Los Angeles Times gazetesi yayımladığı haberde, merkezleri kentin banliyösünde bulunan Vivid Entertainment ve Wicked Pictures adlı şirketler, oyunculardan birinin AIDS’e yakalandığı teyit edilince, önlem olarak film çekimlerini durdurduklarını açıkladı.

Olayı gazeteye anlatırken, “Önlem kuralını uyguluyoruz ve durumu yakından takip ediyoruz” diyen Vivid şirketinin kurucusu Steven Hirsch, “Film çekimlerine yeniden başlamak için, gelişmelerle ilgili bütün verilerin elimize geçmesini bekleyeceğiz” ifadesini kullandı.


"Daha kaç oyuncu yakalansın?"

Adult Industry Medical Healthcare Foundation (Yetişkin Endüstrisi Sağlık Hizmetleri Vakfı) adlı sağlık kuruluşunda çalışan Jennifer Miller da aynı gazeteye, AIDS’e yakalanan oyuncunun bütün rol arkadaşlarını karantinaya aldıklarını ve hepsinin kanının tahlil edileceğini duyurdu.

AIDS Healthcare Foundation (AIDS’e Karşı Önlem Vakfı) Başkanı Michael Weinstein ise olay üzerine “İlgililerin önlem almaları için daha kaç oyuncunun AIDS’e yakalanması gerekiyor?” diye sordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24