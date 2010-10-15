AIDS korkusu porno filmi sardı

T24 - ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde, adı açıklanmayan bir porno film oyuncusunun kanında HIV virüsüne rastlandı.



Los Angeles Times gazetesi yayımladığı haberde, merkezleri kentin banliyösünde bulunan Vivid Entertainment ve Wicked Pictures adlı şirketler, oyunculardan birinin AIDS’e yakalandığı teyit edilince, önlem olarak film çekimlerini durdurduklarını açıkladı.

Olayı gazeteye anlatırken, “Önlem kuralını uyguluyoruz ve durumu yakından takip ediyoruz” diyen Vivid şirketinin kurucusu Steven Hirsch, “Film çekimlerine yeniden başlamak için, gelişmelerle ilgili bütün verilerin elimize geçmesini bekleyeceğiz” ifadesini kullandı.



"Daha kaç oyuncu yakalansın?"



Adult Industry Medical Healthcare Foundation (Yetişkin Endüstrisi Sağlık Hizmetleri Vakfı) adlı sağlık kuruluşunda çalışan Jennifer Miller da aynı gazeteye, AIDS’e yakalanan oyuncunun bütün rol arkadaşlarını karantinaya aldıklarını ve hepsinin kanının tahlil edileceğini duyurdu.

AIDS Healthcare Foundation (AIDS’e Karşı Önlem Vakfı) Başkanı Michael Weinstein ise olay üzerine “İlgililerin önlem almaları için daha kaç oyuncunun AIDS’e yakalanması gerekiyor?” diye sordu.