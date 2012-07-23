25 uzman AIDS ile mücadele için bir arada

ABD’nin başkenti Washington’da başlayan 19. Uluslararası AİDS Konferansı’na yaklaşık 25 bin uzman katılıyor. Uzmanlar HİV virüsü ile mücadelede kritik bir aşamaya gelindiğini belirtiyor.

San Fransisco’daki büyük bir hastanede çalışan Dr. Diane Havlir 19. Uluslararası AIDS Konferansı’nın başkanlığını yapıyor. Yaklaşık 30 yıldır bu ölümcül hastalıkla ilgili araştırmalar yapan Amerikalı hekim AIDS’i yenmede neden bu kadar ümitli olduğunu şöyle açıkladı:

"Bu hastalık ortaya çıktığından beri bu alanda çalışan biri olarak ilk kez, AIDS salgınında sonun başlangıcına geldiğimizi hissediyorum. Son üç yılda HİV araştırmasında kaydedilen başarılı gelişmeler sayesinde hastalığa yakalananların ve AIDS’ten ölenlerin sayısını önemli oranda azaltabildik."

Yeni ilaçların etkisi

Yeni ilaçlar sadece hastanın ömrünü uzatıp hayat kalitesini arttırmakla kalmıyor ama aynı zamanda hastalığı başkalarına bulaştırma ihtimalini de düşürüyor. Amerikan Sağlık Kurumu kısa müddet önce, AIDS’e yakalanma ihtimalini azaltan bir ilaca satış ruhsatı verdi. Ancak uzmanlar tarafından, Truvada adlı ilacın yüzde yüz güvenli olmadığı belirtiliyor.

Washington’daki konferansın ağırlıklı konusu da AIDS’ten korunma. Araştırmacı, hekim, politikacı ve AIDS hastalarından oluşturulan çalışma guruplarında yeni ilaçlarla, tahlil metotları, tedavi yöntemleri, etkili aşılar ve öncelikle homoseksüel erkeklerle, uyuşturucu bağımlıları ve fahişelerde görülen AIDS’in yenilmesi, yani hastanın yüzde yüz sağlığa kavuşturulması gibi konular ele alınıyor.

AIDS ile mücadelenin finansmanı da konferansın önemli gündem konuları arasında. Amerikan AİDS Araştırmaları Vakfı’nın başkan yardımcısı Chris Collins kriz ve aşırı borçlanma nedeniyle mali kaynaklara ulaşmanın zorlaştığına dikkat çekti:

“Potansiyeli sonuna kadar kullanmak kolay olmayacak. Çünkü ABD ve diğer devletlerin büyük mali zorluklarla boğuştuğu bir dönemde AIDS ile mücadele yatırımlarının aksatılmaması gerekiyor.”

'AIDS küresel bilinçten silindi'

Dr. Diane Havlir aynı zamanda AIDS’in kamuoyu nezdinde önceliğini kaybettiğini de hatırlatıyor:

“ABD ve bütün dünyada AIDS küresel bilinçten silindi. Büyük bir problemle karşı karşıyayız. AIDS, gerekli tedbirleri uygulamamızı kolaylaştırmak için ihtiyaç duyulan ilgiyi görmüyor.”

AIDS’ten şimdiye kadar 30 milyon kişi öldü. 34 milyon AIDS hastasının da sadece altı milyonu tedavi edilebiliyor. Hedef, sürekli tedavi altındakilerin sayısını bir kat arttırmak. Amerikan Dışişleri bakanlığı AIDS İnisiyatifi Koordinatörü Deborah von Zinkernagel, Afrika ülkeleriyle başlatılan işbirliğinden memnun:

“Güney Afrika’da hükümet ve bağımsız gruplar salgının ülkeleri üzerindeki tahripkâr etkisini gördüklerinden son derece aktifler. Aynı gönüllüğü Namibya ve Botswana’da da görüyoruz.”

AIDS ile mücadele aynı zamanda kanayan bir sosyal yarayla mücadele anlamına geliyor. AIDS konferansının 22 yıl sonra yeniden ABD’de yapılabilmesi bunun kanıtı. Başkan Barack Obama 2009 yılında AIDS hastası yabancılara uygulanan ABD’ye giriş yasağını kaldırmasaydı konferans ABD’de yapılamayacaktı. (Deutsche Welle Türkçe)