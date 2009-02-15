AIDS hastalarına umut ışığı

AIDS virüsü HIV ile mücadelede gen tedavisi denemesi başarılı oldu.



California Üniversitesi'nden Dr. Roland Mitsuyasu ve ekibinin, ön deneme (faz 2) sonuçları gen tedavisi tekniğinin yararlı ve güvenilir olduğunu gösterdi.



Bilim insanları HIV'li 74 gönüllüyü rastgele 2 gruba ayırdı. İlk gruptakilere placebo verilirken, diğer gruptakilere virüsün çoğalmasını önlemeye yönelik bir tür enzim olan "OZ1" molekülü taşıyan kök hücreler nakledildi.



OZ1 molekülü verilenlerde istenmeyen yan etkilere rastlanmadı.



Deneyin başlamasından sonraki 47 ve 48. haftada virüsün kandaki yoğunluğunda iki grupta da istatistiki farklar görülmese de, virüs nedeniyle azalan, bağışıklık sisteminde rol oynayan bir grup hücre olan CD4 lenfositlerin sayısının 100. haftada gen tedavisi gören grupta diğer gruba göre daha yüksek olduğu görüldü.



Tedavinin tehlikesinin olmadığını ve bir miktar da olsa etkili olduğunu belirten bilim insanları, araştırmanın HIV'le mücadelede gen tedavisinin muhtemel bir yaklaşım olabileceğini gösterdiğini ve bu alanda çok büyük bir ilerleme anlamına geldiğini vurguladılar.



Araştırma "Nature Medicine" dergisinde yayımlandı.



(AA)

