'AIDS hastaları tezek yemek zorunda kalıyor'

T24 - Afrika ülkesi Swaziland'de AIDS hastalarının, ilaçlarını tezek yedikten sonra içmek zorunda kaldıkları iddia edildi.



Ülkede AIDS konusunda faaliyet yürüten dernekler yaptıkları açıklamada bu durumun, AIDS ilaçlarının dolu mideye alınması gerekmesi sebebiyle ortaya çıktığı belirtildi.



Örgütler, ülkede yemek bulmakta zorlanan AIDS hastalarının inek gibi büyükbaş hayvanların tezeklerini su ile birlikte yuttuktan sonra ilaçlarını almak durumunda kaldıklarını bildirdiler.



BBC'ye konuşan Sipho Dlamini, bazı AIDS hastalarının yemek bulamadığı için ilaçlarını almayı bıraktıklarını söyledi.





230 bin AIDS hastası



1.2 milyon nüfuslu Swaziland 230 bin AIDS hastasıyla dünyadaki AIDS yaygınlık oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında.



Bu hastalardan 65 bini devlet tarafından sağlanan ücretsiz AIDS ilaçlarını kullanıyor. Ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik kriz sağlık sektörüne yapılan devlet harcamalarının kesilmesi riskini beraberinde getirdi.



İktidarda olan Kral 3. Mswati ülkenin nakit rezervlerinin tükenmekte olduğunu açıklamış, komşu ülke Güney Afrika'dan kurtarma yardımı talep etmişti.



Kral ayrıca kamu harcamalarında kesintiler içeren bir tasaruf paketini uygulamaya koymuştu.



Çarşamba günü başkent Mbabane'de ülkede süregelen ekonomik krize ve kesinti paketine karşı düzenlenen protesto gösterisinde sağlık harcamalarında tasarrufa gidilmesi sebebiyle AIDS hastalarının karşı karşıya kalacakları güç duruma dikkat çekildi.



BBC'nin sorularına cevap veren Sipho Dlamini göstericilerin iktidardan sağlık harcamalarını gözardı etmemeleri çağrısında bulunduklarını belirtti.



Swaziland'de kitlesel yoksullukla idarecilerin lüks hayatı ile çelişki yaratıyor.



Kral Mswati'nin kişisel servetinin 200 milyon dolar civarında olduğu tahmin edilirken, Kral'ın 13 karısının herbirinin yaşadığı malikanelerin masrafları devlet bütçesinden karşılanıyor.





