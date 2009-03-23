AIDS aşısına gönüllü aranıyor

Çinli bilim insanlarının, insanlar üzerinde denenen AIDS aşısının 2. aşaması için gönüllüler aradığı bildirildi.



Yeni Çin Ajansının haberine göre, aşının ilk aşamasını tamamlayan bilim insanları, 2. aşama için gönüllüler arıyor.



Çin'de AIDS aşısı konusundaki araştırmaların başlamasından 9 yıl sonra, Mayıs 2005'te, 18-50 yaşındaki tıp öğrencileri ve tıp alanında görev yapanlardan oluşan 49 gönüllüye aşı yapıldı.



Aşı programının sorumlularından Kung Vey ajansa yaptığı açıklamada, ilk aşının olumsuz etkileri olmadığını ifade etti.



Aşı onaylanmadan önce 3 aşamalı klinik deneyden geçmesi gerekiyor. İlk aşamada güvenlik, ikinci aşamada bağışıklık oranı, üçüncü aşamadaysa yüksek riskteki grupların korunma oranı test ediliyor.



1996'dan bu yana AIDS virüsünün genetik yapısını inceleyen Çinli bilim insanları, geliştirdikleri aşıyı ilk olarak maymunlar üzerinde denemişti.



(AA)