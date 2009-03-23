T24 LogoT24 Logo
Sağlık

AIDS aşısına gönüllü aranıyor

Çinli bilim insanları, insanlar üzerinde denenen AIDS aşısının 2. aşaması için gönüllü arıyor.

23 Mart 2009 02:00

Çinli bilim insanlarının, insanlar üzerinde denenen AIDS aşısının 2. aşaması için gönüllüler aradığı bildirildi.

Yeni Çin Ajansının haberine göre, aşının ilk aşamasını tamamlayan bilim insanları, 2. aşama için gönüllüler arıyor.

Çin'de AIDS aşısı konusundaki araştırmaların başlamasından 9 yıl sonra, Mayıs 2005'te, 18-50 yaşındaki tıp öğrencileri ve tıp alanında görev yapanlardan oluşan 49 gönüllüye aşı yapıldı.

Aşı programının sorumlularından Kung Vey ajansa yaptığı açıklamada, ilk aşının olumsuz etkileri olmadığını ifade etti.

Aşı onaylanmadan önce 3 aşamalı klinik deneyden geçmesi gerekiyor. İlk aşamada güvenlik, ikinci aşamada bağışıklık oranı, üçüncü aşamadaysa yüksek riskteki grupların korunma oranı test ediliyor.

1996'dan bu yana AIDS virüsünün genetik yapısını inceleyen Çinli bilim insanları, geliştirdikleri aşıyı ilk olarak maymunlar üzerinde denemişti.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24