-AİDA OPERASINDA TÜRKİYE'DEN SÜRPRİZ UNSUR FLORANSA (A.A) - 23.04.2011 -- İtalya'da 74. Maggio Musicale Fiorentino Festivali'nin açılışında Aida operasını sahneye koyacak olan yönetmen Ferzan Özpetek, esere Türkiye'den kattığı sürpriz unsurun Nemrut Dağı'ndaki heykel başları olduğunu açıkladı. Festivalde bu yıl Aida operasının yönetmenliğini üstlenen Özpetek, esere Türkiye'den kattığı unsurlardan, opera yönetme fikrine ve yeni filmlerine dair süreci AA muhabirine anlattı. Aida operasını yöneteceği duyulduğundan bu yana esere ne tür unsurlar koyacağı merek edilen 52 yaşındaki yönetmen, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nda bulunan ve MÖ 62. yılında yapılan heykel başlarının eserin belli sahnelerinde yer alacağını ifade ederek şunları söyledi: "Aida'da en önemli şeylerden biri mezar. Türkiye'de çok önemli bir mezarımız var: Nemrut. Nemrut unsuru, benim çok hoşuma giden bir şey. Gidip gördüğüm zaman çok çarpıldım. Yapacağım film için görmüştüm orayı. Ama bu şekilde de başka bir yararı oldu. Burada şimdi ilginç olan şey şu: Aida'nın başından itibaren bir mezar kazılıyor arkada ve Nemrut Dağı'ndaki başlar var. Onların altında mezar kazılıyor. En son bölümde, o iki Nemrut başı daha ön plana çıkacak." Ekip arkadaşlarına burayı gösterdiğinde onların da çok etkilendiğini söyleyen Özpetek, "Ben gösterdiğim zaman herkes etkilendi. Dante Ferretti'ye 'Ben Nemrut kafalarını istiyorum' dediğimde, 'Ne olduğunu biliyorum. Duydum' dedi. Ama gösterdiğim zaman daha çok etkilendi" ifadesini kullandı. Özpetek, oyuncuların giyeceği kostümlerde, Doğu'yu andıran bazı aksesuarlar kullanıldığını, ancak bunların küçük unsurlar olduğunu belirtti. -İTALYA'DA OPERA YÖNETME GELENEĞİ- Aida operasını yönetme fikrinin nasıl ortaya çıktığı sorusu üzerine Ferzan Özpetek şunları söyledi: "Uzun süredir 'Opera yap' diyorlar. Çünkü İtalya'da geleneksel bir şey. Birçok yönetmen, Luchino Visconti'den başlayarak, yani sinema yönetmenleri opera yaparlar. Bunda belirli bir şekilde çok ısrar edildi. Her sinema yönetmeni için değil. Hem popüler, ama aynı zamanda da eleştirmenlerin sevdiği olması lazım ki yerli yerine otursun. Zaten bir sinema yönetmeninin opera yapması o yüzden de ona çok önem kazandırtıyor anladığım kadarıyla. Şu anda farkına varıyorum. Çünkü buna layık görüldü gibi bir şey oluyor. Arkasında yatan o." Opera yönetme fikrinin en az iki yıllık bir süreç olduğunu söyleyen Özpetek, "o zamanlar başka bir eser üzerinde anlaştıklarını, fakat bunun gerçekleşmediğini, kendisine daha sonra Aida teklifinin yapıldığını" bildirdi. Gösterimlere ilginin yüksek olduğuna işaret eden Özpetek, bunun hoş bir gelişme olduğunu belirterek, "Opera seyircisi, tabii çok farklı bir seyirci. Onların burada bana bu işi yaptırmalarının bir sebebi de ne? Başka bir seyirciyi daha çekmek. Hem opera seyircisini davet etmek hem de yeni seyirciyi getirmek, daha değişik bir kitleye sevdirmek" ifadesini kullandı. Son bir aydır çalışma yoğunluğunun arttığını kaydeden Özpetek şöyle konuştu: "Sinemada 15-16 saat çalışıyorum, ama eve geldiğim zaman arkadaşları yemeğe davet edebiliyorum. O şekilde güçlüyüm. Bu tiyatro-opera alanında, tuhaf bir şekilde 7-8 saat çalışmak anormal yoruyor insanı. Onu hiçbir zaman çözümlemiş değilim. Ben zannediyordum ki kendimle ilgili bir şey. Halbuki yönetmen yardımcısı arkadaşım, 30 yıldır opera yapıyor, o da baygın düşüyor. Yorucu bir şey. Hem sesle ilgili, hem müzikle ilgili, hem yapacağın hareketlerle ilgili çok detay var. Çok güç harcıyorsun devamlı olarak..." -"SONRA AĞLAYACAĞIM" YERİNE "MAGNIFICA PRESENZA"- Özpetek, daha önce Cem Yılmaz ile İtalyan aktris Monica Belluci'nin oynayacağını açıkladığı "Sonra Ağlayacağım" filminin yapımını bir süre ertelediğini, bunun yerine İtalya'da çekilecek bir başka film üzerinde çalışacağını bildirdi. Ferzan Özpetek, "Sonra Ağlayacağım" yerine İtalya'da çekmeyi planladığı yeni filmin İtalyanca adının belli olduğunu, Türkçe ismi üzerinde henüz bir karara varılamadığını belirterek, "Filmin adı Magnifica Presenza. Yine Cem Yılmaz'ın olduğu bir proje. Çok da hoş bir rolü var. Senaryosunu ilerlettim. Çekimler Eylül'de başlayacak" diye konuştu.