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Yaşam

Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı

02 Eylül 2013 14:40

Türk sinemasının usta ismi Ahu Tuğba hastanede. İki haftadır ağzından kan gelen oyuncunun akciğerinin iflas etme riski var.

Akşam'dan Olcay Ünal Sert'in haberine göre; İzmir ’de hastaneye kaldırılan Tuğba, “İki haftadır ağzımdan kan geliyor. Endoskopi çektiler, tahliller sürüyor. Diğer sağlık sorunlarımdan dolayı anestezi yapamıyorlar. Akciğer nakli gerekebilir” dedi. Ege Üniversitesi’nde tedavisi süren 50 yaşındaki sanatçı, iki yıl önce Bodrum ’da öksürük nöbeti geçirmiş, akciğerinde kist ve baloncuk tespit edilmişti.

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