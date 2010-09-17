-AHTİSAARİ'DEN 'ARA BULUCULUK' TEPKİSİ İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - Başkanlığını yaptığı Bağımsız Türkiye Komisyonu heyetiyle birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari, ''Türkiye'de sadece belli kesimle değil, herkesle görüştüklerini ve kendileri için yapılan 'ara buluculuk' yakıştırmasından çok rahatsız olduklarını'' ifade etti. Başbakanlık kaynaklarından, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin edinilen bilgiye göre, Ahtisaari, Hakkari'de 9 kişinin ölümüne neden olan mayın patlaması dolayısıyla Erdoğan'a taziyelerini iletti ve bu tür terör olaylarını açık ve kesin olarak lanetlediğini belirtti. Erdoğan, yeni hazırlanacak anayasa sürecini öğrenmek istemeleri üzerine Ahtisaari ve beraberindeki heyete, daha önceki uzlaşma arama sürecini anlatarak, 2011 seçimlerinden sonra yeniden iktidar olmaları durumunda Meclis Başkanına yeniden Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulmasını teklif edeceklerini söyledi. Başbakan Erdoğan, kendi taslaklarının yanında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve farklı kurumların anayasa taslakları da dikkate alınarak yeni bir ortak anayasa metni hazırlanacağını kaydetti. Bağımsız Türkiye Komisyonunun İspanyol üyesi Marcellino Orega Aguri de görüşmede, İspanya'daki benzer anayasa tartışmalarını yakından izlemiş biri olarak, Erdoğan'ın çizdiği takvim ve yol haritasını çok doğru ve isabetli bulduğunu vurguladı. Aguri, görüşmede, ''Genellikle bu anayasa hazırlıklarında yapılan bir yanlış vardır. Anayasa hazırlama işi profesörlere havale edilir. Bu işi geniş bir toplumsal katılımla ve siyaset kurumu içinden çözeceğinizi söylemeniz takdire şayan'' ifadesini kullandı. BM Güvenlik Konseyi'nde İran için yaptırımların oylanmasında Türkiye'nin ''Hayır'' oyu kullanmasının nedeninin sorulması üzerine de Erdoğan, Ahtisaari ve beraberindeki heyete Tahran Anlaşması'nı anlatarak, ''Evet'' oyu vermesinin Türkiye'nin kendi kendisini inkar etmesi anlamına geleceğini kaydetti. Heyettekiler de hazırladıkları Türkiye Raporu'nu geciktirmeyeceklerini ve Türkiye'deki temaslarını hızlandırdıklarını söylediler. Ahtisaari, Türkiye'de sadece belli kesimle değil, herkesle görüştüklerini, sadece ''Kürt meselesine'' ilişkin gelmediklerini, kendileri için yapılan ''ara buluculuk'' yakıştırmasından çok rahatsız olduklarını ifade etti. Türkiye'nin AB üyeliği sürecine ilişkin olarak da Ahtisaari, ''Biz başından beri Türkiye'nin AB üyeliğine destek veriyoruz. Sizin bu referandum sonucu ve anayasa hazırlıkları, bu süreci daha da hızlandıracak. Onu ümit ediyoruz'' şeklinde konuştu.