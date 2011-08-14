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Ahtapot boynundan yaraladı

İşadamı Ali Sabancı, dalış sırasında ahtapotun kollarından birine sürtününce boynundan yaralandı.

14 Ağustos 2011 03:00



T24 -  Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, 5. kez Alaçatı’da evsahipliğini üstlendiği “Pegasus PWA Rüzgar sörfü Dünya Kupası”nda boynu sargılı olarak görüntülendi.





Ünlü işadamı, boynunun sargılı olmasının sebebini merak eden yakın arkadaşlarına “Dalış yaparken geçirdiğim kaza sonucu boynumdan yaralandım” diye anlattı. Dalış merakıyla tanınan Sabancı’nın, denizde derine daldığı sırada fark etmediği bir anda ahtapotun kollarından birine sürtününce boynundan yaralandığı öğrenildi.


Birinciler ödüllerini aldı


Çağla Kubat Windsurf Academy’de yapılan törende ödüller dağıtıldı. Erkeklerde İsviçre’den Björn Dunkerbeck birinci, Hollanda’dan Ben Van Der Steen ikinci, Fransa’dan Antonie Albeau üçüncü oldu. Kadınlarda ise ilk üç sıra, İsviçreli Karin Jaggi, Aruba’dan Sarah Quita Offringa ve Fransa’dan Valerie Arrighetti’den oluştu

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