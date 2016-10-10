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Yaşam

Ahşap köprüden otomobille geçiyorlar!

3,5 metre genişliğe ve yaklaşık 20 metre uzunluğa sahip olan köprüde, araç geçişleri nedeniyle demir halatlarda kopma ve tahtalarda kırılmalar meydana geliyor

10 Ekim 2016 18:58

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Munzur Nehri üzerine yıllar önce yaptırılarak yaya trafiğine açılan asma köprünün araç geçişi için de kullanılması tehlikeye davetiye çıkarıyor. 

Ovacık ilçe merkezine bağlı Güneykonak ve Yaylagünü köylerinin çevre yerleşimlere en kestirme ulaşım noktası olan asma köprü, sadece yaya geçişlerine açık olmasına rağmen, sürücüler tarafından da kullanılıyor.

İlçede, Munzur Nehri üzerinde kurulu olan üç asma köprüden bir tanesi olan ve başta Yaylagünü köyü olmak üzere, ilçenin güneydoğusunda yer alan köylerde yaşayan vatandaşların da merkeze ulaşımda yoğun olarak kullandığı köprü, nehirden 5 metre yukarıda bulunuyor. 3,5 metre genişliğe ve yaklaşık 20 metre uzunluğa sahip olan köprüde, araç geçişleri nedeniyle demir halatlarda kopma ve tahtalarda kırılmalar meydana gelirken, sürücüler ise vatandaşların uyarılarına rağmen risk alarak köprüden geçip yolculuklarına devam ediyor.

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TunceliOvacıkAsma köprüotomobilmunzur nehri

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