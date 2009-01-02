Ahşap boyama ile eski eşyalar yeniden doğacak

Kadınların en büyük problemi kendi zevkine uygun olan eşyayı bulamamaktır. Ve pek çoğumuz sadece aradığımızı bulmak için ufacık objelerin peşinde günlerce koşarız. Ahşap boyama sanatıyla artık siz de zevkinize uygun objeler yapabilirsiniz. 'Ben beceremem' diye önyargılı olmayın. Çünkü ihtiyacınız olan tek şey ilgi ve sabır...



Ahşap boyama tekniği, sonsuz renk seçenekleriyle farklı bir dünyanın kapısını aralamanızı sağlıyor. Kimi zaman bakmaktan sıkıldığınız bir eşyanızı değiştirirken, kimi zaman da yepyeni ham bir objeyle yaşadığınız mekâna büyük paralar harcamadan farklılık katabilirsiniz. Evinizin bütçesine katkıda bulunabileceğiniz bu teknik, aynı zamanda sizi günün stresinden uzak tutan bir terapi görevini de üstlenecek.



Yaratıcılığı geliştirir



Ahşap boyama ile ilgilenmek için bazı temel işlemleri bilmek ve kullanılacak malzemeleri doğru seçmek gerekiyor. İsterseniz kendinizi güvenilir ellere teslim edip, yaratıcılığınızı tekniklerle birleştirip, evinizi dekore edebilirsiniz. El emeğinizi döktüğünüz objeleri kullanmak da en büyük mutluluklardan olsa gerek. Ahşap boyama sanatıyla ilgilenmeye başlayınca, her bir fırça darbesinin ne kadar eğlenceli ve rahatlatıcı olduğunu fark edeceksiniz.



İlk işlem zımparalama



Ahşap bir objeyle çalışmaya başlarken yapılacak ilk işlem zımparalamadır. Ardından boyama işlemi gelir. Ahşap boyarken çok çeşitli renkleri kullanabilirsiniz. Hatta, bir sünger veya bez yardımıyla başka renkler kullanarak efektler katabilirsiniz. Eğer fırça darbelerinize güveniyorsanız, objenizi çiçeklerle, kuşlarla da süsleyebilirsiniz. Varak, çatlatma, eskitme, dekupaj, transfer gibi pek çok teknikle ahşap boyama yapılabilir. Bir objeyi boyamaya karar verdiğinizde, öncelikli olarak teknik belirleyip, ona göre malzemelerinizi seçmelisiniz.



Nelere dikkat edeceksiniz?



• Çatlatma yaptığınızda ıslak fırça kullanmayın.

• Zemin boyanırken, son kat boyanın kuruduğundan emin olun.

• Desen fırçalarını su içinde bekletmeyin.

• Kaliteli ham malzeme kullanmaya özen gösterin.



