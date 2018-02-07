Ahmet Zeki Üçok: ABD daha önce aynı suçtan ceza aldı

Taylan YILDIRIM/KİLİS, (DHA)- EMEKLİ Askeri Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, terör örgütü PKK/PYD-YPG\'ye silah yardımında bulunan ABD ile ilgili \"Terör örgütüne böyle destek vermek, yardım yataklık yapmak zaten ulusal ve uluslararası hukukta suç teşkil ediyor. Hem iç hem uluslararası hukukta üzerimize düşeni yapacağız\" sözlerine destek vererek, çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Üçok, ABD\'nin 1979 yılında Nikaragua\'da iktidara karşı \'Kontra\' gerillalarını desteklediği, silah ve eğitim verdiği suçlamasıyla yargılandığı Uluslararası Adalet Divanı\'nın 27 Haziran 1986 tarihli kararında, 3\'e karşı 12 oyla tazminata mahkûm olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'nın öncesinde ve sonrasında en çok tartışılan konulardan biri de ABD\'nin terör örgütü PKK/PYD-YPG üyelerini eğitmesi ve onlara silah vermesi olmuştu. Bu konuda Türkiye ve ABD\'li yetkililer sık sık karşılıklı açıklamalarda bulunmuş, ayrıca hükümet sert eleştirilerini sürdürmüştü. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti\'nin dünkü grup toplantısından sonra kendisine yöneltilen ABD\'nin terör örgütüne silah yardımıyla ilgili soruya, \"Gerek ikili görüşmeler, gerek uluslararası mahkemeler noktasında atmamız gereken adımları atacağız\" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Uluslararası hukukta karşılığı var mı?\" sorusuna ise \"Olmaz olur mu. Buralarda hiçbir hak ve yetkin yok, üstelik terör örgütlerini beslemek suretiyle, NATO\'da beraber olduğun, ortağın olan ülkeye saldırtıyorsun. Bize düşen hak arama müracaatımızı yapmak. Terör örgütüne böyle destek vermek, yardım yataklık yapmak zaten ulusal ve uluslararası hukukta suç teşkil ediyor. Hem iç hem uluslararası hukukta üzerimize düşeni yapacağız\" karşılığını verdi.

ÜÇOK: ABD DAHA ÖNCE AYNI SUÇTAN CEZA ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bu açıklamasının ardından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Emekli Askeri Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Üçok, ABD\'nin Nikaragua\'da 39 yıl önce iktidara karşı kontrgerillaları desteklediği, silah ve eğitim verdiği suçlamasıyla yargılandığı davada mahkûm olduğunu söyledi. Ahmet Zeki Üçok, şunları kaydetti:

\"Orta Amerika ülkesi olan Nikaragua\'da 1979 yılında iktidara Amerika\'nın istemediği Sandinista hükümeti geldi. ABD, bu hükümeti devirmek için Nikaragua\'daki \'Kontra\' adı verilen rejim karşıtı ayrılıkçı gerillalar ile işbirliği yaptı. Tıpkı bugün Suriye\'de PKK/PYD ile yaptığı gibi, Nikaragua\'daki rejim karşıtı \'Kontraların\' eğitilmesi için askerlerini gönderdi. Silahlanmaları için binlerce silah temin etti. Finansal destek sağladı. Kontralar da ABD\'nin desteği ile Nikaragua tesislerine saldırılarda bulundular. Nikaragua hava sahasını işgal ettiler, limanlarını mayınladılar, ülkenin her yerinde sayısız terörist eylemlerde bulundular. Ancak ABD\'nin tüm desteğine rağmen Kontralar başarısız oldular. Bunun üzerine Nikaragua, Uluslararası Adalet Divanı\'na başvuruda bulunup ABD aleyhine, askeri veya yarı askeri faaliyetleri üzerinden tazminat talebinde bulundu.\"

Uluslararası Adalet Divanı\'nın Nikaragua\'nın başvurusuyla ilgili kararını da açıklayan Ahmet Zeki Üçok, şunları söyledi:

\"Uluslararası Adalet Divanı 27 Haziran 1986 tarihli kararında, 3\'e karşı 12 oyla, ABD\'nin Nikaragua hükümetine muhalif olan güçlere (kontra) silah, eğitim, donanım ve finans desteği verdiğini, bu destekle birlikte Nikaragua Cumhuriyeti\'ne karşı kuvvet kullanımı içeren müdahalelerde bulunarak bir uluslararası hukuk teamülü kapsamındaki \'başka devlete karşı kuvvet kullanmama\' yükümlülüğünü ihlal ettiğini ve Nikaragua\'nın iç işlerine karışarak bağımsızlığına zarar verdiğini kararlaştırmıştır. Bu kararlardan anlaşılacağı üzere Uluslararası Adalet Divanı, söz konusu eylemlerden ABD\'yi sorumlu tuttu. Nikaragua hükümeti lehine karar veren mahkeme, ABD\'yi tazminat ödemeye mahkûm etmiştir. Amerika\'nın PKK/PYD terör örgütüne binlerce TIR dolusu silah yardımlarda bulunması, onları eğitmesi ve maddi destek vermesi, işlediği ilk uluslararası suç değildir.\"



FOTOĞRAFLI