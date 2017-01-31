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Ahmet Yıldız’ın katil zanlısı, kırmızı bültenle aranırken boşanmış!

Yıldız, eşcinsel olduğu gerekçesiyle babası tarafından katledilmişti

31 Ocak 2017 20:06

Ahmet Yıldız’ın eşcinsel olduğu için babası tarafından 2008 yılında öldürülmesinin ardından açılan davanın 24. duruşması bugün görüldü. Kartal 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bulunamayan katil zanlısı baba Yahya Yıldız yine yoktu. 

KaosGL'de yer alan habere göre, duruşmada katil zanlısı baba Yahya Yıldız’ın kırmızı bülten ile arandığı süre zarfında, 2012 yılında boşanma davası açtığı ortaya çıktı.

Avukat Fırat Söyle, Bakırköy Aile Mahkemesinde sonuçlanan davayı sordu ve “Kırmızı bültenle arandığı süre zarfında nasıl boşanma davası açıldığının araştırılmasını” talep etti.

Katil baba Yahya Yıldız hakkındaki arama emrinin infazı ve Bakırköy Aile Mahkemesi’ndeki dosyanın incelenmesi için dava 30 Mayıs’a ertelendi.

Avukat Söyle, “Mahkemenin kendisi zanlı Yahya Yıldız hakkında UYAP üzerinden nüfus kayıt örneğini çıkarmış. 2012’de boşanma davası açıldığı ve 2013 Şubat ayında gerçekleştiği o esnada gözüme çarptı. İnterpol tarafından aranırken boşanma davası açılıyor ve boşanma gerçekleşiyor. Bu durumun incelenmesi gerekir. Mahkeme de bu dosyanın incelenmesi konusunda hemfikir oldu. Dosya buraya getirilecek ve incelenecek” dedi.

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