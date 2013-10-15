Üzümcü: Esad bizi kimyasal silahlar için muhaliflere yönlendiriyor

2013 Nobel Barış Ödülü sahibi Uluslararası Kimyasal Silahları Önleme Örgütü Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, Şam yönetiminin kimyasal silah imha uzmanlarını muhaliflere yönlendirdiğini söyledi. Şam yönetimi Üzümcü'nün başkanı olduğu kuruma yaptığı bilgilendirmeye göre, kimyasal silahların tutulduğu bazı tesisler muhaliflerin yönetimindeki bölgelerde bulunuyor.

Çatışmalar nedeniyle muhaliflerin kontrolünde olan bazı bölgelere, kimyasal silah uzmanlarının giremediklerini belirten, Uluslararası Kimyasal Silahları Önleme Örgütü Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, uzmanların çalışabilmesi için yerel ve kısa süreliğine ateşkes çağrısında bulundu.

Suriye hükümet görevlilerinin, silah imha uzmanlarının ülkedeki çalışmaları süresince işbirliği içerisinde olduklarını ve kolaylıklar sağladıklarını belirten Türk diplomat Üzümcü, uzmanların istediklere her yere götürüldüklerini ve şu ana kadar kimyasal silah üretme kapasitesine sahip en az 20 tesisten 5'ine ulaştıklarını ifade etti.

Genel Direktör Üzümcü, Suriye'nin kimyasal silahlarına ilişkin verdiği deklerasyonda, bazı tesislerin muhaliflerin kontorlünde bulunan bölgelerde olduğunu da söyledi.

Üzümcü, "Bu bölgeler sürekli el değiştiriyor. İşte biz de bu yüzden Suriye'deki tüm taraflara, bu misyonu desteklemeleri için sesleniyoruz. Bizimle işbirliği içinde olsunlar, misyonun görevlerini daha da zorlaştırmayalım. İşimiz yeteri kadar zor zaten" dedi.

Uzmanların konakladıkları otelin yanına havan mermilerinin düştüğünü vurgulayan Türk diplomat, "Gittikleri yerlerin yakınında çatışmalar yaşanıyor" şeklinde konuştu.

'Nobel büyük moral kaynağı'

İngiliz yayın kuruluşu BBC 'ye konuşan Ahmet Üzümcü, 2013 Nobel Barış Ödülü'nün, Suriye'de görev yapan ekipleri teşvik ettiğini belirterek, "Bu onlar için çok büyük bir moral kaynağı oldu" dedi. Üzümcü, kimyasal silah imha uzmanlarının Suriye'de rahat çalışabilmesi için "ateşkes" çağrısında da bulunmuştu.