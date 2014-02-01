T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahmet Ümit: İçseler sorunlarımız daha rahat çözülecek, Erdoğan rakı sofrasına oturabilir

İskender Pala'nın AKP-cemaat krizinin çözümü için kahvaltı önerisinden sonra, yazar Ahmet Ümit 'insanlar bir kadeh bira içebilse belki daha rahatlayacak. Sorunlarımız daha rahat çözülecek' dedi

01 Şubat 2014 00:08

Prof. İskender Pala'nın AKP ile cemaat arasındaki krizin çözümü için yaptığı kahvaltı önerisinden sonra, yazar Ahmet Ümit de "Bugün yaşayan o gergin insanlar bir kadeh bira içebilse belki daha rahatlayacak. Sorunlarımız daha rahat çözülecek" tavsiyesinde bulundu. 
Yazar "Başbakan Erdoğan'a da içmesini önerir misiniz?" sorusuna cevaben "İç desem o da ters, yanlış bir şey olur. Çünkü herkesin bir inancı var. Yani nasıl onlar bana karışamazsa, ben de onlara karışamam. Sohbet etmeyi isterim insanlarla tabi. Ama tatlı sohbet olacaksa isterim" dedi. 
 
Pala'nın Salı günü konuk olduğu, Artı Bir televizyonunda yayımlanan Gece Masası programına katılan yazar Ahmet Ümit'in, Tuluhan Tekelioğlu'nun sorularına verdiği cevaplar şöyle:
 
"Alkolizme ben de karşıyım. Ama dostlarımla bir araya geldiğimde, bir kadeh bir şey içmek şahane bir şey. O zaman ne oluyor? Rahatlıyorum.  Bugün yaşayan o gergin insanlar bir kadeh bira içebilse belki daha rahatlayacak. Sorunlarımız daha rahat çözülecek. 
Önerir misiniz? 
Öneririm. Bir de gelsinler benimle sohbet etsinler. Bayılırlar.
Başbakana önerir misiniz?
Şimdi insanlara bir şey diyemem. İç desem o da ters, yanlış bir şey olur. Çünkü herkesin bir inancı var. Yani nasıl onlar bana karışamazsa, ben de onlara karışamam. Sohbet etmeyi isterim insanlarla tabi. Ama tatlı sohbet olacaksa isterim. Yazık, benim de zamanım sınırlı. Çünkü o sohbetin kendisi, sofranın kendisi biraz da dostlukla, anlaşabilen insanlarla, ya da bizim onu anlayabileceğimiz insanlarla olması lazım. Yoksa olmaz. 
Tabi ki herkesle konuşmak çok önemli bir şey. İnsandan umut kesilmez, kesmemek lazım. Düşmanlıkla da bir yere varılmaz. Birini düşman ilan edip onu yok etmeye de çalışmak doğru değil. 
Kimseyi düşman olarak görmüyorum. Benim düşmanlığım nefrete. Yunus Emre, "biz kimseye kin tutmayız, düşmanımız kindir" diyor. Tektek insanlar değil kin duygusu, nefret duygusu kötü bir şey."

ETİKETLER

akpcemaatkrizrakı sofrasıerdoğaniskender pala

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24