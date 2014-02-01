Ahmet Ümit: İçseler sorunlarımız daha rahat çözülecek, Erdoğan rakı sofrasına oturabilir

Prof. İskender Pala'nın AKP ile cemaat arasındaki krizin çözümü için yaptığı kahvaltı önerisinden sonra, yazar Ahmet Ümit de "Bugün yaşayan o gergin insanlar bir kadeh bira içebilse belki daha rahatlayacak. Sorunlarımız daha rahat çözülecek" tavsiyesinde bulundu.

Yazar "Başbakan Erdoğan'a da içmesini önerir misiniz?" sorusuna cevaben "İç desem o da ters, yanlış bir şey olur. Çünkü herkesin bir inancı var. Yani nasıl onlar bana karışamazsa, ben de onlara karışamam. Sohbet etmeyi isterim insanlarla tabi. Ama tatlı sohbet olacaksa isterim" dedi. Pala'nın Salı günü konuk olduğu, Artı Bir televizyonunda yayımlanan Gece Masası programına katılan yazar Ahmet Ümit'in, Tuluhan Tekelioğlu'nun sorularına verdiği cevaplar şöyle:

"Alkolizme ben de karşıyım. Ama dostlarımla bir araya geldiğimde, bir kadeh bir şey içmek şahane bir şey. O zaman ne oluyor? Rahatlıyorum. Bugün yaşayan o gergin insanlar bir kadeh bira içebilse belki daha rahatlayacak. Sorunlarımız daha rahat çözülecek.

Önerir misiniz?

Öneririm. Bir de gelsinler benimle sohbet etsinler. Bayılırlar.

Başbakana önerir misiniz?

Şimdi insanlara bir şey diyemem. İç desem o da ters, yanlış bir şey olur. Çünkü herkesin bir inancı var. Yani nasıl onlar bana karışamazsa, ben de onlara karışamam. Sohbet etmeyi isterim insanlarla tabi. Ama tatlı sohbet olacaksa isterim. Yazık, benim de zamanım sınırlı. Çünkü o sohbetin kendisi, sofranın kendisi biraz da dostlukla, anlaşabilen insanlarla, ya da bizim onu anlayabileceğimiz insanlarla olması lazım. Yoksa olmaz.

Tabi ki herkesle konuşmak çok önemli bir şey. İnsandan umut kesilmez, kesmemek lazım. Düşmanlıkla da bir yere varılmaz. Birini düşman ilan edip onu yok etmeye de çalışmak doğru değil.

Kimseyi düşman olarak görmüyorum. Benim düşmanlığım nefrete. Yunus Emre, "biz kimseye kin tutmayız, düşmanımız kindir" diyor. Tektek insanlar değil kin duygusu, nefret duygusu kötü bir şey."