Ahmet Ümit, 5. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali’nde

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali, 31 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında okurları Türkiye ve dünyadan önemli şair ve yazarlarla bir araya getiriyor. Festivalin onur konuğu ise Nedim Gürsel ve Ahmet Ümit.

Bu yıl beşincisi düzenlenen, teması “Akdeniz”, sloganı ise "Edebiyat aşktır" olan Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali, 31 Ekim – 7 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Kent merkezinin yanı sıra Kemalpaşa, Beydağ, Bergama, Menderes, Ödemiş, Tire, Dikili, Seferihisar ve Urla’ya kadar uzanacak olan festivalin onur konuklarından biri ise Ahmet Ümit.

Ümit, 31 Ekim Pazar günü 14.30-15.30 saatleri arasında Kemalpaşa Rekreasyon Alanı Kültür Merkezi’nde bir söyleşi yapacak. Yazar daha sonra saat: 19.30’da Yeşilyurt’taki Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Nedim Gürsel ve festival direktörü Haydar Ergülen’le birlikte yapılacak açılış konuşmasına katılacak.

10 ülkeden edebiyatçılar geliyor

Her yıl yurt dışından çok sayıda yazar ve şairi konuk eden Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali'nde bu yıl Almanya, Fas, Fransa, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Lübnan, Mısır, Tunus, Yunanistan’dan edebiyatçılar yer alacak.