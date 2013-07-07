Ahmet Türk'ün torunu, akciğer kanserinden hayatını kaybetti

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı ve Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk’ün, akciğer kanseriyle mücadele eden torunu 5 yaşındaki Berham Türk dün Mersin’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ne bağlı Kasrı Kanco köyüne getirilen Berhem Türk , burada toprağa verildi. Torun acısıyla sarsılan Türk, taziyeleri kabul ederken, yarın BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da köye giderek Türk’e taziye ziyaretinde bulunacağı belirtildi.

Çocuklarda nadiren görülüyor

Tüm dünyada gittikçe daha çok görülen bir tümör hastalığı olan akciğer kanserine çocuklarda nadiren rastlanıyor. 20. yüzyılın başında ölümlerin yalnızca yüzde l’i bu hastalığa bağlıyken günümüzde bu oran yüzde 2-3’lere çıktı. Akciğer-bronş kanseri çocuklarda ve ergenlik çağında hemen hiç görülmezken, her iki cinste de en çok 50-70 yaşlan arasında ortaya çıkıyor. Akciğer kanserinin görülme sıklığı 50-60 yaşlan arasında en üst düzeye ulaşıyor.