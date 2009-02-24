‘Ahmet Türk’ü aşan’ bir karar mı?

Ahmet Türk Meclis'te neden Kürtçe konuştu? TBMM TV yayını neden kesti? Bu krizin Türkiye'ye dönüşü nasıl olur? Kriz, fırsata dönüşebilir mi?



Cemal Subaşı / Tempo24



TBMM TV’nin Ahmet Türk’ün Meclis Grup Toplantısı’nda yaptığı Kürtçe konuşmayı kesmesini dikkatli incelemekte fayda var. Çünkü TRT’nin bu uygulamasının Türkiye’ye orta ve uzun vadede dönüşümleri olacaktır.



TRT 6'da serbest, TRT 3’te yasak!



Kürtçe, devlet televizyonu TRT ‘de serbest. TRT 6 (Şeş) Kürtçe yayın için kuruldu. Aynı Kürtçe TRT3’te, yani TBMM TV’de yasak!



Kürtçe çelişkisi TRT ile sınırlı değil. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gerek TRT 6’nın yayına girmesi vesilesiyle, gerekse cumartesi günü yaptığı Diyarbakır mitinginde birkaç kelimeyle de olsa vatandaşlara Kürtçe de seslendi. Başbakan’ın Kürtçe’ye de uzanan konuşmasından üç gün sonra Meclis Başkanı Köksal Toptan, DTP Eşbaşkanı Ahmet Türk’ün Meclis’te Kürtçe konuşmasının “Anayasa’nın açıkça ihlali” olduğunu söyledi.



Batı’ya karşı sıkıntıya sokacak



Meclis’teki Kürtçe krizi, Türkiye’yi dünyaya karşı da sıkıntıya sokacak. Kriz, Türkiye’nin Kürtçe yayın konusunda attığı adımları gölgeleyecek. Başbakan, Kürtçe yayından sonra sırada Süryanice ve Arapça yayının da olduğu mesajını vermişken, Meclis’te yaşanan kriz ana dilde ifade özgürlüğü açısından AB zemininde de Türkiye’yi eleştiri konusu yapacaktır.



CHP’nin çıkışı fırsat olabilir?



CHP, Ahmet Türk’ün Kürtçe konuşmasından ziyade TBMM TV’nin yayın durdurmasına tepki gösterdi. CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek, uygulama için “TRT’nin bir sansür uygulaması doğru değil. Bu bir sansür uygulamasıdır. Bir partinin liderinin konuşmasına TRT sansür uygulamamalıdır. Tabii Anayasamıza göre resmi dilimiz Türkçedir. Sayın Türk’ün de bu anayasal hükme uyması yerinde olur. Ama o konuştu diye TRT’nin bir sansür uygulamasını ben doğru bulmuyorum. Seçimler yaklaştı, seçmene selam gönderiyor. Ama TRT’nin Kürtçenin karşısında bu kadar hassas davranmasına gerek yok. Çünkü Kürtçe yayın yapan bir TRT kanalı var” dedi.



CHP’nin bu çıkışı, AKP’nin Türkçe dışındaki dillerde siyaset yasağının kaldırılması yönünde adım atması için cesaretlendirici olabilir mi? Türkiye’nin normalleşmesi sürecinde AKP’nin bunu değerlendirmesinde fayda var.



Karar Türk’ü aşıyor mu?



Ahmet Türk’ün Meclis’te Kürtçe konuşmasına en ilginç yorum, Kürt kökenli yazar Ümit Fırat’tan geldi. Fırat şunları söyledi:



“TRT'nin hangi kanalında, hangi dilde yayın yapacağına yönelik bir kanunu yönetmeliği var. Ahmet Türk'ün konuşmasında şöyle bir çelişki var, Ahmet Türk parlamentoya ilk girdiğinde kendi ağzıyla 'şov yapmayacağız, geçmişin hatalarını tekrarlamayacağız, dersimizi aldık' şeklinde açıklamalarda bulundu. Şov yapmakla kastettiği de DEP döneminde Leyla Zana ve Hatip Dicle'nin Meclis'te yaptıkları konuşmalara atıfta bulunmuş ve onları da hiddetlenmelerine neden olmuştu. Şimdi çok enteresan bir durum, 1,5 senedir parlamentoda ve birden bire aynı şeyi yaptı. Bugün neden böyle bir tutum içine girdi, zamanlama ilginç. Meclis'ten böyle bir konuşma yapması Ahmet Türk'ü de aşan siyasi bir karardır.”



Ümit Fırat bu sözlerle, DTP içindeki şahin gruba ve PKK’ya gönderme yapıyor. Leyla Zana 16 yıl önce TBMM’de Kürtçe yemin ettiğinde rahatsız olan isimler arasında Ahmet Türk’ün de bulunduğunu hatırlatalım.

