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Politika

Ahmet Türk'ten operasyon tepkisi!

DTP Genel Başkanı Türk, 12 ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyonlara sert tepki gösterdi

14 Nisan 2009 03:00

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, 12 ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyonları eleştirerek, baskınların Başbakan'ın direktifiyle, yerel seçim sonuçlarına tepki olarak yapıldığını iddia etti

DTP Grup Toplantısı'nda konuşan Türk özetle şunları söyledi:
Gelişmeler bizi ciddi bir biçimde kaygılandırmaktadır. Operasyonu tetikleyen bizzat Sayın Başbakan'ın seçimler sonrası bizi hedef gösteren açıklamalarıdır. Kendi direktifleri doğrultusunda yapılmıştır.

Türkiye’nin 4. büyük partisine yönelik bu operasyon hasmanedir, demokrasi dışıdır. Bu tutumdan dolayı hükümeti kınıyoruz ve hükümeti uyarıyoruz. Tüm kesimleri bu konuya duyarlı olmaya davet ediyoruz.

“Hükümet Sözcüsü’nün Ermenistan sınırına dayandılar” sözü hükümetin anlayışını açıkça ortaya koymuştur. Partimiz üstünde estirilen baskı, yeni bir dönemin altını çizerek dile getirmek istiyorum. Partimizi adeta demokratik siyasetin dışına itmeye çalışan bir mantığın ifadesidir.

Şunu herkes bilmeli ki hiçbir güç bizi bu onurlu demokrasi ve barış mücadelesinden alıkoyamayacaktır. Bedeli ne olursa olsun büyük bir cesaret ve kararlılıkla demokratik duruşumuzdan taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz.

Hiçbir güç DTP’ya diz çöktüremeyecektir. Operasyonlar ve gözaltılar derhal son bulmalı ve arkadaşlarımız da serbest bırakılmalıdır.

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