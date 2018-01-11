T24 LogoT24 Logo
Politika

Ahmet Türk'ten HDP Eş Genel Başkanlığı açıklaması: Sağlığım el vermez, genç arkadaşlar yapmalı

"Hasip Kaplan'ın açıklamaları, talihsizliktir"

11 Ocak 2018 14:05

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 11 Şubat'ta yapılacak kongrede aday olmayacağını açıklamasından sonra eş genel başkanlık için adı gündeme gelen, görevden alınan eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk, sağlığının böyle bir görevi yapmaya el vermediğini ve eş genel başkanlığı daha genç ve dinamik arkadaşlarının yapması gerektiğini söyledi.

Türk, HDP eski Milletvekili Hasip Kaplan'ın açıklamaları için, "Talihsizliktir. Faşizme karşı ortak mücadele edilmesi gereken bir dönemde, geçmişte Kürt kesiminden çok sol ve sosyalist kesim ile ilişkisi olduğunu söyleyen Kaplan'ın bu mesajları vermesi doğru değildir" dedi.

Selahattin Demirtaş, HDP'nin 11 Şubat'ta yapılacak olan kongrede aday olmayacağını açıkladı. HDP Eş Genel Başkanlığı için 'Ağabey'  formülünde adı geçen Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, konuştu. Türk, adının gündeme geldiğinden haberi olmadığını ve böyle bir görevi sağlık sorunları nedeniyle düşünmediğini belirterek, şöyle dedi:

"Bu görevi genç ve dinamik arkadaşların yapması gerektiğini düşünüyorum. Benim sağlık sorunlarım var. Partimiz bölge kongeransları yapacak. Bu konferanslardan sonra güçlü bir kongre için her zaman destek vermemiz lazımdır. Bu çalışmalara sağlığım el verdiği ölçüde katkı sunmaya hazırım. Eş başkanlık için sağlık koşullarım el vermiyor, böyle bir görev düşünmüyorum."

"Talihsizlik"

Türk, HDP eski Miletvekili Hasip Kaplan'ın tartışmalara neden olan açıklamalarını da talihsizlik olarak değerlendirdi. Türk, şöyle konuştu:

"Faşizm ile mücadele edilmesi gereken bir durumda birlikte hareket ettiğimiz kesimler için böyle bir açıklamanın yapılması talihsizlik olmuştur. Sol ve sosyalist kesim ve aydınlarla birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Hasip bey geçmişte kendisi Kürt kesiminden çok sol ve sosyalist kesimlerle ilikisi olduğunu söylemiştir. Şimdi kalkıp böyle bir açıklama yapması talihsizlik olmuştur diye düşünrüyorum."

 

ETİKETLER

ahmet türkhaberaçıklamagenç dinamikarkadaşlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24