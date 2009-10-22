Ahmet Türk'ten DTP'lilere çağrı

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk DTP'llere seslendi. Türk, "Eğer Türkiye kamuoyunda oluşan tepkileri önemsemezsek sürecin önünü tıkarız. Omuzlarımızdaki yük ağır ama başarabiliriz" dedi.





DTP'li Türk, ''Sürecin barışçıl bir süece evrilmesi için hükümetle bir diyalog ouşturmalıyız'' diye konuştu.









İşte Hürriyet gazetesinde yer alan haberin ayrıntıları...

Barış Grubu” adı altında Kandil ve Mahmur’dan gelerek Türkiye’de teslim olan 34 kişiyle ilgili gelişmeleri, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk Hürriyet’e değerlendirdi. Türkiye halkıyla empati yapmalarının öneminin altını çizen Türk, “Türkiye kamuoyunda oluşan tepkileri önemsemezsek, sürecin önünü tıkarız” dedi, ancak umutlu konuştu: “Omuzlarımızdaki yük ağır ama başarabiliriz.”







KARAYILAN: KARŞILAMAYA ŞOV DEMEK SAYGISIZLIKTIR





DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Kandil ve Mahmur Kampı’ndan “Barış Grubu” adı altında gelen 34 kişinin tamamının serbest bırakılmasıyla ilgili, “Eğer Türkiye kamuoyunda oluşan tepkileri önemsemezsek sürecin önünü tıkarız. Omuzlarımızdaki yük ağır ama başarabiliriz” dedi. DTP Diyarbakır İl Başkanlığı’nda konuşan Türk, şunları söyledi:





"Türkiye halkını ikna etmeliyiz"

Sürecin barışçıl bir sürece evrilmesi noktasında, başta hükümetle bir diyalog oluşturmalıyız. En önemlisi de Türkiye halkıyla empati yapmalıyız. Omuzlarımızdaki yükü, demokratik ortamı sağlayacak bir sorumluluk duygusuyla taşımak zorundayız. Bunu başarmalıyız. ABD Başkanı Obama’nın dediği gibi ‘başarabiliriz’. Yeter ki, duygularımızın yerine aklımızı kullanalım. Türkiye halkını ikna etmeliyiz. Herkese anlatmaya çalışacağız, herkesle konuşacağız.





"Barışa atılan bir ilk adım"

Gerillaların Türkiye’ye gelerek serbest kalması, sürecin başlangıcı için önemlidir. Ancak bu gelişme ne zaferdir ne kahramanlıktır ne de yenilgidir. Bu sadece sürecin, barışçı bir sürece evrilmesi için atılmış ilk adımdır. Tabii ki, halkımız bu dönemde olaya duygusal yaklaşıyor. Ancak bugün duygularımızı bir kenara bırakarak, aklımızla, siyasetüstü bir anlayışla hareket etmemiz gerekiyor.





"Türkiye halkı kaygılanmasın"

Türkiye halkı hiçbir kaygıya kapılmamalı. Türkiye’nin tüm yurttaşlarının daha özgür yaşaması için çaba gösteriyoruz. Bu topraklarda geçmişte olduğu gibi yine birlikte yaşayacağız. Bu gruplar göstermelik bir yaklaşımla Türkiye’ye gelmediler. Bu noktada etkin pişmanlığa ilişkin 221’inci maddenin değişmesi gerekiyor. Mesele pişmanlık değil, toplumsal uzlaşıdır. Yeni bir anayasa hazırlamanın zorluğunu da biliyoruz.





"Savrulmamak gerek"

Diğer yasalarda düzeltmeler yapılarak işe başlanabilir. Halkımız bunu anlar. Örneğin, seçim, siyasi partiler, terörle mücadele yasası. MHP ve CHP bu süreci işletmeme konusunda her türlü çalışmanın içinde. Hükümetin bundan etkilenmemesi mümkün değil. Ancak eğer projesine inanıyorsa, önünü tıkayan kesimlerin söylediklerinden çekinmesin, savrulmasın. Sürecin gerçekleşmesi konusunda emeği geçen herkese büyük bir sempati ve saygı duyuyoruz. Henüz işin başındayız.





"İstediğimiz kardeşlik"

Ahmet Türk, Diyarbakır’a gelen Barış Grubu için düzenlenen törende ise şöyle konuştu: “İstediğimiz özgürlük kardeşliktir. Birileri bugün bu sürecin önünü tıkamak için farklı senaryolar üretiyor. ‘Türkiye bölünecek’ diyor. Hayır, arkadaşlar özgürlük olduğu zaman Türkiye bölünmez. Türkiye daha saygın demokratik bir ülke olur. Yeni bir dünyada Türkiye halkıyla birlikte kardeşçe yaşamanın mücadelesini veriyoruz. Türk halkı lütfen ırkçı milliyetçi anlayışın peşine takılmayın. Kardeşleriniz sizi kucaklamak istiyor.”