Ahmet Türk'ten CHP'ye 'Gezi Parkı fırsatçılığı' suçlaması

Gezi Parkı olaylarını değerlendiren Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, "CHP'nin tavrını gerçekten bir fırsatçılık olarak buluyoruz. Bunun olmaması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Türk, Yenişehir Belediyesi'nce Şehitlik Semti'nde yapımı planlanan Mehmet Uzun Parkı'nın temel atma töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gezi Parkı ile ilgili halkların duyarlılığının çok önemli olduğunu vurguladı.

"Çoğunluk da olsanız, iktidar da olsanız, eğer halkın sesine kulak vermeyerek, bir mantıkla siyaset yürütürseniz o siyaset tıkanır" diyen Türk, şöyle konuştu: "Sayın Başbakan ve hükümet, gerçekten halkın sesine kulaklarını tıkayan bir yaklaşım ile siyaset yapmaya kalkıştı. Bu kendileri için bir ders olmalı. Halkın düşüncesi alınmadan ortaya koyulan projelerin asla karşılık bulamayacağını kendileri bir yerde görmeye başladı. Tabiki bu Gezi Parkı'nın direnişini selamlıyoruz. Bizim özlediğimiz Türkiye'nin her alanında haksızlığa karşı, yanlışlığa karşı inkar ve red politikalarına karşı ortak duyarlılığın gelişmesidir."

'CHP'nin tavrı fırsatçılık'

Halkın taleplerini ortaya koyan duruşuna destek verilmesi gerektiğini savunan Türk, "Bir halkın geliştirdiği bir eylemin arkasına saklanmak veya önüne geçmeyi ahlaki olarak, vicdani olarak görmeyiz ama gidip o eylemi kendi siyasi amaçları doğrultusunda belli bir noktaya taşımayı biz doğru bulmuyoruz. Bu aslında, o halktaki iradeyi, inancı ortadan kaldıracak bir yere taşır. Bu nedenle CHP'nin tavrını gerçekten bir fırsatçılık olarak buluyoruz. Bunun olmaması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in doğaya ve çevreye borcunu ödemek için orada bulunduğunu savunan Türk, "Parti anlayışıyla orada değildi. Gerçekten bu büyük bir ciddiyet ile doğaya sahip çıkan insanlarla beraber olmayı esas alan bir yaklaşımdı" dedi.

Diyarbakır'dan Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları'nın (TOMA) Ankara'ya gönderilmesini de değerlendiren Türk, "Düne kadar İstanbul, Yozgat, Ankara, Kayseri'den TOMA'lar geliyordu, özel kuvvetler geliyordu. Şimdi Diyarbakır'dan Ankara'ya gidiyor. Bu süreçle de ilgilidir. Bizim gönlümüz isterdi ki TOMA'lar olmasın, halkın üzerine yürümesin. Buna başvuracak mantıkla siyaset yapılmasın" diye konuştu.

Demokrasi ve özgürlük mücadelesini birlikte ortaklaştırarak Türkiye'yi daha iyi günlere getirmeyi istediklerini kaydeden Türk, şunları söyledi:"Bu doğru eylemi destekleyen halkı başka farklı noktaya çekmek isteyen grupların olabileceğni biliyorduk. Biz bu yaklaşımın yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Biz isteriz ki demokrasi ve özgürlük mücadelesini birlikle ortaklaştırarak Türkiye'yi daha iyi günlere getirelim. Yoksa o yerde olay olmuş, bu yerde eskiden oluyordu, bu tarz düşüncelerle meselelere bakamayız. Çünkü biz özgürlüklerle demokrasiyi herkes için istiyoruz herkes için çabalıyoruz."

Şırnak'taki olay

Türk, Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK üyeleri tarafından yapılan taciz ateşine ilişkin de şöyle konuştu:"Bizlerde zaman zaman ifade ettik. Buna benzer şeyler var ama biz ortak olarak, medyası ile halkıyla bu provakasyonlara meydan vermeyecek bir yaklaşımı ortaya koyarsak, bu sıkıntılar aşılır. Binlerce insanımız o alanlara gittiler, sorun çözüldü o tatsızlık tatlıya bağlandı. Burada bizim ortaya koyacağımız irade bu barış sürecine yapabileceğimiz katkıları güçlü hale getirmektir."

Konuşmaların ardından, Türk, beraberinde Bağımsız Van Milletvekili Aysel Tuğluk, Yenişehir Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu ve Yazar Mehmet Uzun'un eşi Zozan Uzun ile 20 bin metrekare alan üzerine yapılacak olan parkın temelini attı.