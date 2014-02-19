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Politika

Ahmet Türk'ten BDP'ye, 'adaylıktan çekilirim' resti!

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na BDP'nin desteği ile bağımsız aday olan Ahmet Türk ile BDP arasında aday listeleri nedeniyle fikir ayrılığı yaşandığı iddia edildi

19 Şubat 2014 18:57

Siyasi yasaklı olması nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na BDP desteğiyle bağımsız aday olan Ahmet Türk ile seçimde kendisini destekleyecek BDP yönetimi arasında belediye meclis üyelikleri aday listesi nedeniyle fikir ayrılığı yaşandığı iddia edildi.

Namık Durukan'ın Milliyet'te yer alan haberine göre, Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Türk, başvurunun son günü olması nedeniyle aday dosyasını teslim etmek üzere dün Mardin Adliyesi’ne gitti. Bu sırada Türk, Seçim Kurulu’na teslim edilen belediye meclis aday listesi üzerinde mutabakat sağlanan bazı isimlerin yerine başka isimlerin yazıldığını fark etti. Duruma tepki gösteren Türk, BDP yönetimine, “Adaylıktan çekilirim” mesajını verdi. Sorunu çözmek için BDP yönetimi Türk’le bir araya geldi. Görüşmede, kriz yaratan aday isim listesi yeniden düzenlendi.

 

Eş Başkan sıkıntısı

 

BDP’nin tüm belediyelerde uygulamaya geçirdiği eşbaşkanlık uygulaması Mardin’de de hayata geçirildi. Eşbaşkan olarak açıklanan isim kısa süre sonra geri çekildi ve yerine Süryani asıllı Februniye Akyol getirildi. Süryani asıllı Mardin milletvekili Erol Dora, Midyat Süryani Kültür Derneği Başkanı Yuhanna Aktaş ve bazı Süryani grubun önerdiği Şamiran İshak’ın parti tarafından dikkate alınmaması Süryanilerin bir bölümü arasında tepkiye neden oldu.

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