Ahmet Türk'e saldıran İsmail Çelik tutuklandı

T24- Kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk'e yumruklu saldırıda bulunan İsmail Çelik'in çıkarıldığı mahkemece ''kasten yaralama'' suçundan tutuklandığı kaydedildi.

Ahmet Türk'e yumruklu saldırının ardından İsmail Çelik ile gözaltına alınan Uğur K'nın ise ''kamu malına zarar verdiği'' iddiasıyla mahkemeye sevk edildiği bildirildi. Uğur K'nın, mahkemece ''denetimli serbestlik'' uygulaması kapsamında serbest bırakıldığı, bir ay süreyle her pazartesi polis merkezine giderek imza vereceği öğrenildi.

Bu arada, adliyeye gelerek oğlu ile ilgili gelişmeleri takip eden İsmail Çelik'in babası Ali Çelik, oğlunun tutuklandığını öğrenince, ''Herhangi bir örgüt üyesi değil. Etrafında gördüğü şehit olaylarından esinlenerek böyle bir şey yaptı'' dedi.

Mahkemece serbest bırakılan Uğur K'nın annesi Nurten K. ise, adliyede baygınlık geçirdi. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Nurten K, Samsun Devlet Hastanesine kaldırıldı. (aa)