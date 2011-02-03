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AHMET TÜRK'E KÜRTÇEDEN CEZA YOK ANKARA (A.A)

03 Şubat 2011 18:29

-AHMET TÜRK'E KÜRTÇEDEN CEZA YOK ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Partisinin TBMM'deki Grup Toplantısının bir bölümünde Kürtçe konuşarak, ''Siyasi Partiler Kanununa muhalefet ettiği'' iddiasıyla yargılanan kapatılan DTP'nin eski milletvekili Ahmet Türk'e ''ceza verilmesine yer olmadığına'' karar verildi. Türk'ün, kapatılan DTP'nin grup toplantısında Kürtçe konuşması nedeniyle Siyasi Partiler Kanunu'nun 117. maddesi uyarınca 6 aydan az olmamak koşuluyla hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılandığı davada hüküm kuruldu.  Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ve Türk'ün avukatının katıldığı duruşmada, Yargıç Abdulhalik Yıldız, yasama dokunulmazlığına ilişkin Anayasa'nın 83. maddesini dikkate alarak, Türk'e ''ceza verilmesine yer olmadığına'' karar verdi.

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