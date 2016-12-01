Ahmet Türk: Yeter ki barış gelsin, istiyorlarsa beni Taksim'de assınlar!

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, tutuklanacaklarının duyumunu aldıklarını belirterek yurt dışına çıkmayı tercih etmediğini söyledi. Görevinden alındıktan sonra tutuklanan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk ise 'Yeter ki ülkeme barış gelsin, istiyorlarsa beni Taksim’de assınlar' dedi.

CHP milletvekilleri Fikri Sağlar, Ali Şeker ve Orhan Sarıbal’la birlikte Edirne ve Silivri Cezaevlerindeki tutuklu siyasetçilerle gazetecileri ziyaret eden Eren Erdem izlenimlerini Duvar’la paylaştı. “Seçilmiş milletvekillerinin tutuklu yargılanmasını doğru bulmuyoruz” diyen Erdem şunları söyledi:

“Ben ya da bir başka milletvekili seçildiği yerin değil, Türkiye’nin milletvekilidir. Demirtaş da 6 milyon değil 81 milyonun temsilcisidir. Bunların susturulması halkın susturulmasıdır. Anayasa 83. madde açık şekilde milletvekillerinin yasama faaliyetlerinin engellenemeyeceğini söyler. Karar siyasidir, anayasaya aykırıdır. Devletin de gelecekte başını sıkıntıya sokacaktır. AİHM’in vereceği kararların sorumlusu bu durumda Türkiye Cumhuriyeti değil, AKP olarak görülmeli, onlar bunun bedelini ödemelidir.”

Erdem, Demirtaş’ın da “Milletvekilleri yargılanabilir. Ama tutuksuz yargılanmalı. Hüküm giydiğinde cezaevine girebilir” görüşünde olduğunu aktardı.

‘Güvenlik için’ tecrit!

Eren Erdem, Demirtaş’ın tecritte olduğu iddialarıyla ilgili de cezaevi müdürünün “Demirtaş’a yönelik provokasyonları önlemek için onu özel bir alana aldık” sözlerini aktardı. Erdem, “Ne kadar absürd bir ifade olsa da cezaevi müdürü ‘güvenliği için tecritte’ ifadesini kullandı” dedi.

‘Tutuklanacağımızın duyumunu almıştık’

Demirtaş’la yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme yaptıklarını anlatan Eren Erdem, Demirtaş’ın en dikkat çeken açıklaması diyerek şu sözlerini aktardı: “Biz tutuklanacağımızın duyumunu 15 gün öncesinden almıştık. Ben rahatlıkla başka bir ülkede olabilirdim, ama ben başka bir ülkede özgürce yaşamak yerine kendi ülkemde hapiste olmayı tercih ederim.”

‘Yeter ki barış gelsin, beni Taksim’de assınlar’

CHP’li milletvekilleri Edirne Cezaevi’nin ardından Silivri Cezaevi’ne geçerek burada da Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Cumhuriyet yazar ve yöneticilerini ziyaret etti.

Daha önce CHP ve SHP’de de siyaset yapan Türk için “Türkiye’nin barış sembolü” diyen Erdem izlenimlerini şöyle anlattı: “74 yaşında kalbi pille çalışan değerli bir siyasetçi olan Ahmet Türk “yeter ki ülkeme barış gelsin, istiyorlarsa beni Taksim’de assınlar, altına imza atmaya hazırım” dedi. “Yeter ki kan dursun, çocuklar ölmesin, ben her şeye hazırım” diyor.

‘Cumhuriyetçilerin tek derdi cumhuriyet’

CHP’li Eren Erdem Cumhuriyet yazar ve yöneticilerine ziyaretlerinde de tek gündemin Cumhuriyet gazetesinin yaşaması olduğunu belirterek, “Cumhuriyet yazarlarının en büyük talebi gazeteye daha kitlesel destek olunması. Hepsi kendilerinden vazgeçmiş gazetenin varlığını düşünüyor. Bir an önce de iddianamenin hazırlanmasını istiyorlar” dedi.