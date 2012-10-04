Ahmet Türk: Tezkere ile milliyetçi kesime mesaj veriliyor

Hülya Karabağlı

Ankara

Hükümete Suriye’ye asker gönderme tezkeresinin genel kuruldan geçmesinin ardından muhalefet tepkilerini dile getirdi. Bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk, “kamuoyunun gazını almaya dönük bir tezkere, milliyetçi kesime mesaj veriliyor” dedi. CHP'li Gürsel Tekin ise partilerin kendi grup toplantılarını yapmasına bile zaman verilmediğini söyledi.

Bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk, tezkere görüşmelerini değerlendirirken, “Kapalı oturuma gerek yoktu. Hükümet, Türkiye sınırlarının ihlal edildiğini düşünüyorsa bunu kamuoyu ile paylaşır. Yanlışla düşen top savaş nedeni olamaz. Yanlış anlaşılmasın. Esad’ın halkına yaptığı zulmü haklı bulmuyoruz. Bu kamuoyunun gazını almaya dönük bir tezkere. Milliyetçi kesime bir mesaj veriliyor. Yoksa Suriye ile savaş düşünülmüyor” diye konuştu. BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de, “Dışişleri Bakanı lise hayallerini anlatıyor. Esas sorun Suriye değil. Tezkerede ülke belirtilmemesi arka plan zihniyetini ortaya koyuyor. Asıl mesele İran, Irak” dedi

Gürsel Tekin: Siyasi patiler kendi grup toplantılarını yapamadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP’nin dışında kimsenin gurup toplantısı yaparak milletvekillerini ve kamuoyunu bilgilendiremediğine dikkat çekti ve “ Savaş kararı alıyorsunuz. Ama, siyasi patiler kendi grup toplantılarını yapamadı. Milletvekillerine anlatamadı. Bu sıradan bir kanun teklifi değil ki? Olası bir savaş meselesi” dedi.