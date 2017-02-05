Ahmet Türk: Siyasi yaşamım boyunca parlamenter sistemi savundum, bundan sonra da savunacağım

24 Kasım’da tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, 72 gün sonra tahliye edildi. Elazığ Cezaevi’nden önceki gece tahliye edilen ve gece yarısı Mardin’deki evine gelen Ahmet Türk, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhuriyet yazar ve yöneticileriyle haberleşip selamlaştıklarını söyledi. Türk, "Umut ediyorum ki Cumhuriyet gazetesindeki arkadaşlarımız da en kısa zamanda serbest kalırlar" dedi. Referanduma götürülmesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasını bekleyen anayasa değişikliğine de değinen Türk, "Ben 6 dönem milletvekilliği yaptım. Siyasi yaşamım boyunca da demokratik parlamenter sistemi savundum ve bundan sonra da savunacağım. Ben Türkiye’deki sorunların demokratik parlamenter sistemle çözüleceğine inanıyorum. Referandumda ise bütün mesele insanların özgür iradeleri ile sandığa, sandık başına özgürce gitmeleri. Benim bütün kaygım budur" ifadesini kullandı.

Ahmet Türk, çok konuşulan o kare hakkında "Elazığ’da dürüst olmak gerekirse hastaneye götürülüp getirildiğim sırada nazik davranıyorlardı. Tabii ki bir yere götürürken hastaneye giderken yerde kar var, kayıp düşmemem için koluma giriyorlardı. Ama genel olarak iyi davranıyorlardı" diye konuştu.

Tahliye olan Ahmet Türk’ten ilk açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Kasım’da görevinden uzaklaştırılan, 21 Kasım’da gözaltına alınıp 24 Kasım’da tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Türk, avukatlarının Mardin Sulh Ceza Hâkimliği’ne yaptığı başvuruyla 72 gün sonra özgürlüğüne kavuştu. Mahkeme Türk’e yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı getirdi. Buna göre Ahmet Türk, haftada 3 gün emniyete imza verecek. Elazığ Cezaevi’nden önceki gece tahliye edilden ve gece yarısı Mardin’deki evine gelen Türk, Cumhuriyet’ten Mahmut Oral'a konuştu.

"Parlamenter sistemi savunacağım"

Referanduma götürülecek olan anayasa değişikliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk, "Ben 6 dönem milletvekilliği yaptım. Siyasi yaşamım boyunca da demokratik parlamenter sistemi savundum ve bundan sonra da savunacağım. Ben Türkiye’deki sorunların demokratik parlamenter sistemle çözüleceğine inanıyorum. Referandumda ise bütün mesele insanların özgür iradeleri ile sandığa, sandık başına özgürce gitmeleri. Benim bütün kaygım budur. Referandum ile ilgili oyumun rengini zaten sormaya da gerek yok. Yıllardır siyasetin içindeyim, siyasi bir duruşum ve inançlarım var. Bugün de aynı şekilde düşünüyorum ve siyasi düşünceme göre hareket edeceğim” dedi.

"Selamlaştık"

Silivri Cezaevi’nde bulundukları sırada, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile İcra Kurulu Başkanı avukat Akın Atalay’ın da olduğu tutuklu yazar, çizer ve yöneticilerle haberleşip selamlaştıklarını belirten Türk, "Umut ediyorum ki Cumhuriyet gazetesindeki arkadaşlarımız da en kısa zamanda serbest kalırlar. Türkiye’de halen haksız ve hukuksuz şekilde özgürlüklerinden mahrum bir şekilde cezaevlerinde kalan herkesin de serbest kalmasını umut ediyorum" dedi.

"Kısıtlamalar var"

Sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Türk, "Sağlık sorunlarımla ilgili olarak kamuoyunda çok tartışmalar yaşandı. Şu anda biraz sıkıntı ve sorunlar var ama gayet iyiyim” diye konuştu. Cezaevinde kendisine yönelik kötü bir muamelenin olmadığını belirten Türk, Elazığ’da hastaneye götürülürken çekilen ve kamuoyunda büyük tartışma yaratan fotoğrafla ilgili şunları söyledi:

"Cezaevinde şahsıma yönelik bir kötü muamele olmadı. Ama bazı kısıtlamalar vardı. Özellikle Silivri’de iken Cumhuriyet gazetesindeki arkadaşlar üzerinde kısıtlamaların uygulandığını gözledik. Yine HDP’li milletvekili arkadaşlarımız üzerinde de kısıtlamalar vardı. Onlar tek başlarına kalıyorlardı. Ben yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle yanımda bir kişi ile birlikte kalıyordum ama onlar tek başlarına kalıyorlardı. Elazığ’da ise dürüst olmak gerekirse hastaneye götürülüp getirildiğim sırada nazik davranıyorlardı. Tabii ki bir yere götürürken hastaneye giderken yerde kar var, kayıp düşmemem için koluma giriyorlardı. Ama genel olarak iyi davranıyorlardı."

HDP’den ziyaret

Kandıra Cezaevi’nden 6 gün önce tahliye edilen HDP TBMM Grup Başkan Vekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, MYK üyeleri ve bir grup HDP milletvekili, bugün Mardin’e gelerek Ahmet Türk’ü evinde ziyaret edecek. Ziyaretin ardından Türk, Baluken ve Yüksek, ortak bir basın açıklaması yapacak.