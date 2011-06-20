Ahmet Türk: KCK'dan tutuklu 6 vekil bırakılmazsa TBMM'ye girmeyeceğiz

T24- Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkanı ve Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, milletvekili seçilen KCK/TM davasından tutuklu 6 arkadaşlarının serbest bırakılmaması halinde TBMM'ye gitmeyeceklerini söyledi.

Arif Arslan'ın haberine (20 Haziran 2011) göre, Siirt’te seçim sonrası kutlamalar sırasında çıkan olaylarda yaralanan partilileri ziyaret etmek üzere bu kente giden Ahmet Türk ve BDP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Koçali, Siirt Bağımsız Milletvekili Gültan Kışanak, Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve gazeteci-yazar Nuray Mert ile önce Batman’a uğrayarak partililere kısa bir konuşma yaptı.

Alanda yaklaşık 5 bin kişi toplanmasıyla buluşma miting havasına bürünürken, DTK Genel Başkanı ve Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk halka hitap etti.

"Kürdistan’ın sıcaklığı ile Batmanlılar’ı selamlıyorum" diyerek Kürtçe konuşan Türk, "Halkımız büyük bir mücadeleyle seçimlerden galip çıkmasını başarmıştır. Bu halk hep ayaktadır. Halkın önünde saygıyla eğiliyorum ve kutluyorum. Çok zorlu bir sınav verdik. Özgürlük yolunda mücadele veren Kürtler, sadece bizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne göndermekle değil, toplumumuzun özgürleşmesinin de önünü de açtı. Seçim öncesinde dört talebimiz vardı. Bu taleplerin arkasında durmaya devam edeceğiz. 2011 Haziran seçimleri Kürtler için bir referandumdu. Kürtler geride kalan seçimde taleplerini tekrarladı" diye konuştu.

Seçim sırasında güvenlik güçlerinin partili seçmenlerine, ’terör’ uyguladığını ifade eden Türk, şunları söyledi:

"Seçimde devletin ve polisin terörüyle karşılaştık. Başarımızı hazmedemediler. Siirt’te arkadaşlarımızı yaraladılar, oraya ’geçmiş olsun’a gidiyoruz. Artık öldürme ve zindanlara atmakla bu sorun çözülmez. Abdullah Öcalan’ın tanıdığı bu fırsatı değerlendirmek gerekir. Ateşkes süresinin uzatılması bir fırsattır. Kürtler ellerini uzattı. Gelin bunu birlikte değerlendirin. Siyaseti izliyoruz. Cezaevinde seçilen altı arkadaşımız bırakılmalıdır. Eğer Pazartesi günü bu arkadaşlarımız bırakılmazsalar TBMM’ye gitmeyeceğiz ve Meclis’i tanımayacağız."

’Türk, Arap, Laz ve Çerkezlerinde özgürleşmesi için mücadele ediyoruz’

BDP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Koçali ve Siirt Bağımsız Milletvekili Gültan Kışanak ile birlikte Siirt’e gelen DTK Genel Başkanı ve Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, akşam saatlerinde Atatürk Meydanı’nda halka hitaben konuştu. Yaklaşık 1000 kişiye konuşan Türk, Batman’daki, "Tutuklu 6 milletvekili arkadaşımız bırakılmaz ise TBMM’ye gitmeyeceğiz" lafını tekrarlayarak, "Aslında hükümetin de şansı çok. Çünkü hükümet de yüzde 50’ye yakın oyuyla bugün iktidarda. Eğer Kürt sorununu çözmek istiyorsa, biz hazır bekliyoruz, barış elimizi uzatıyoruz. Bakınız sayın Öcalan, aylardan beri barış için çaba gösteriyor ve diyoruz ki, bu şansı kaçırmayın, bu şansı kaçırmayalım, bunu değerlendirelim diyoruz. Baskıyla, zorla, sömürüyle hiçbir şey çözülemez, denediniz. 30 yıldan beri Kürt halkını ezip, yok etmek için her şeyi yaptınız. Ama Kürt halkını susturamadınız. Gün geçtikçe bir çığ gibi büyüyen bir halk gerçeği ile kaşı karşıyayız. Artık birilerinin barışın yolunu açması lazım" dedi.

Sadece Kürtler için mücadele ediyormuş gibi bir hava estirildiğini belirten Türk, Arap, Türk, Laz ve Çerkez halklarının özgürleşmesi için de mücadele yürüttüklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Ne istiyoruz peki? Demokratik Cumhuriyet, demokratik ulus, demokratik anayasa ve Kürdistan’da demokratik özerklik istiyoruz. Bu halkımızın hakkıdır. Yerine getirilmesi mümkün olan şeylerdir ve yine diyoruz ki; eğer adil eşit bir yaklaşım gösterirsek o zaman halkların kardeşliğini sağlarız. Yıllarca Türk halkını uyutmaya çalıştılar, bizim mücadelemizi sanki Türk halkına karşıymış gibi göstermeye çalıştılar. Oysa öyle değil. Arap Halkı’nın da, Türk Halkı’nın da, Kürtleri’nde, Laz’ın da Çerkez’in de özgürleşme mücadelesini veriyoruz. Halkların kardeşliği için mücadele veriyoruz. Bugün oluşturduğumuz blok emek bloğu, demokrasi bloğu, özgürlük bloku. Burada demokratik bir muhalefeti yaratmak için düğmeye bastık. Halkların tamamını temsil edeceğiz diyoruz. Bu nedenle bu sürecin herkes tarafından çok dikkatli okunması lazım, doğru okunması lazım."

Seçilmiş 6 arkaşlarının cezaevinde olduğunu anımsatan Türk, "Evet bugün 6 arkadaşımız cezaevinde. Umut ediyoruz ki, yarın 6 arkadaşımız tahliye edilir. Ama yine ayak oyunlarıyla, yine hukuksuzluklarla, yine vicdansızlıkla, oyunları tezgahlarsanız, biz o arkadaşlarımızla birlikte parlementoya gitmeyeceğiz. Parlamentonun kapısını açmayacağız. Hep birlikte olacağız. Bunun çok iyi okunması lazım. Eğer gerçekten hükümet demokratik bir Türkiye yaratmak istiyorsa, bütün bu söylediklerimizi ciddiye alması gerekiyor, dikkate alması gerekiyor. Biz barış için bir şansız. Mücadelemiz barış için bir şanstır, bu şansı lütfen kullanın. Bu ülkede gerilla ölmesin, asker ölmesin, polis ölmesin diyoruz. Bu şansı kullanın diyoruz" diye konuştu.